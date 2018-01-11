الطقس المتوقع على الدولة من الخميس إلى الاثنين المقبل

توقع المركز الوطني للارصاد ان يكون الطقس يومي الخميس والجمعة المقبلين غائما جزئيا بوجه عام وتزداد كميات السحب نهارا على الجبال الشرقية وغرب الدولة ورطبا ليلا وفي الصباح على المناطق الداخلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا على البحر وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س.

ويكون البحر مضطربا إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج قد يضطرب أحيانا يوم الخميس في بحر عمان.

ويظل الطقس رطبا ليلا وفي الصباح من السبت الى الإثنين مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة ويكون غائما جزئيا إلى صحو أحيانا.

وتظل الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا على البحر يوم السبت وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س على البحر الذي يكون متوسط الموج بوجه عام قد يضطرب أحيانا يوم السبت في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.