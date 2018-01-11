محمد بن راشد يصدر قرار مجلس الوزراء بإعفاء 20 منطقة حرة من «المضافة»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء بشأن المناطق المحددة لغايات المرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة، الذي يحدد 20 منـــطقة في دولة الإمارات تُعامل على أنها خارج الدولة، ما يجعلها معفاة من ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها محلياً اعتباراً من بداية الشهر الجاري بنسبة 5% على توريد معظم السلع والخدمات.

وتتضمن المناطق الحرة العشرون 7 في دبي، و3 في أبوظبي، ومنطقتين في الشارقة، وواحدة في عجمان، ومنطقتين في أم القيوين، و3 مناطق في رأس الخيمة، ومنطقتين في الفجيرة.

كما أصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2017، الذي يقضي بأن يخضع أي توريد للأدوية والمعدات الطبية المسجلة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو المستوردة بإذن منها أو بموافقتها للضريبة بنسبة الصفر.

من جهة ثانية زار سموه، أمس، معالي أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، في منزله بمنطقة المويجعي في مدينة العين، للاطمئنان على صحته، حيث تبادل سموه الحديث مع السويدي، معرباً له عن خالص أمنياته بموفور الصحة والعافية.

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