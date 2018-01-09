حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج طلبة اكاديمية شرطة دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي صباح اليوم حفل تخريج الدورة الخامسة والعشرين من طلبة الدراسات العليا والمرشحين الضباط فى اكاديمية شرطة دبى.

وشهد الاحتفال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حشر بن مكتوم ال مكتوم مدير دائرة اعلام دبي.

كما شهد الاحتفال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والامن العام في دبى وسعادة اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وسعادة اللواء الدكتور محمد احمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الاكاديمية والتدريب الى جانب القيادات الشرطية والامنية فى الدولة وعدد من قادة الشرطة العرب وحشد من الضيوف وقناصل الدول العربية والاجنبية فى دبي وذوى الخريجين .

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم ثم مر طابور الخريجين على هيئة استعراض عسكري من امام المنصة الرئيسية والقوا التحية على راعى الحفل.

ثم قام سموه بالتفتيش على طابور الخريجين.

بعدها القى العميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير الاكاديمية كلمة فى المناسبة رحب فيها بسمو راعى الحفل والضيوف ورفع اسمى آيات الشكر والعرفان الى صاحب السمو

الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على اهتمامهما ورعايتهما الكريمة للأجهزة والمؤسسات الشرطية والامنية فى الدولة كي تبقى فى اعلى جهوزيتها حماية للوطن وامن المواطن وسلامة مجتمع الامارات واستقراره.

وشرح العميد الدكتور السويدي برامج التدريب العملي والنظري التى تلقاها الخريجون طوال مدة دراستهم فى الاكاديمية وهناهم على تخرجهم وتمنى لهم النجاح فى مسيرتهم العملية.

وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم بتكريم المتفوقين فى الدورة وهنأهم على تميزهم ودعاهم الى مواصلة التدريب والتحصيل العلمي وصقل مواهبهم وتعزيز خبراتهم ومعارفهم من اجل تطويرقدراتهم ومهاراتهم البدنية والعسكرية.

واكد سموه ان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى حريص على توفير جميع وسائل الدعم وعناصر النجاح والتطور للأكاديمية خاصة ولشرطة دبى

عموما كي تبقى العين الساهرة والقادرة على حماية امن واستقرار وسلامة المجتمع.

واشاد سموه بمستوى الخريجين ومهاراتهم العالية مرجعا ذلك الى كفاءة واخلاص القائمين على الاكاديمية من ضباط ومدربين واساتذة اكاديميين ما يبعث فى النفس الطمأنينة والثقة بشباب الوطن ليظلوا فى المقدمة علميا وعمليا وانتماء لدولتهم وولاء لقيادتهم وشعبهم.

ثم تم تسليم علم الدورة الخامسة والعشرين الى الدورة التي تليها مصحوبا بقسم العلم .

وبعد مرور الخريجين من امام المنصة الرئيسية ايذانا بانتهاء الحفل قدمت نخبة من عناصر الشرطة عرضا عسكريا وعمليا امام سمو راعى الحفل والحضور نال اعجاب الجميع وتقديرهم.

هذا واستقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم في ختام الاحتفال ضيوف الاكاديمية من القيادات الشرطية العربية والقناصل المعتمدين في دبى الذين هنأوا سموه بتخريج كوكبة جديدة من شباب الوطن وعدد من الشباب من بعض الدول العربية الشقيقة واشادوا بالسمعة الطيبة والمستوى العالمي الذى تتميز به اكاديمية شرطة دبى من بين الاكاديميات الشرطية العالمية.