رئيس الدولة يصدر مرسومين بتعيين وكيل وزارة مساعد وسفيرغير مقيم

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسومين اتحاديين بشأن تعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة شؤون الرئاسة، وتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية كوسوفو.

ونص المرسوم الاتحادي الذي حمل الرقم 180 لسنة 2017 ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على تعيين سعادة ناصر محمد ناصر المر الزعابي مديرا لمكتب شؤون المواطنين بوزارة شؤون الرئاسة بدرجة وكيل وزارة مساعد .

كما نص المرسوم الاتحادي رقم 174 لسنة 2017 الذي نشر ايضا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على تعيين سعادة عبد السلام حارب عبيد الرميثي سفير الدولة لدى جمهورية مونتينغرو سفيرا غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية كوسوفو.