أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية لرأس الخيمة

لا بد أن تتحدى البرد أمام هذا المشهد. فالطقس في شلالات نياغارا بارد الآن بشكل لا يصدق، حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى -5 درجة مئوية بحلول يوم غد الجمعة.