أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية لرأس الخيمة

شهدت المناطق الجبلية والجنوبية ومنها وادي كوب وأذن في إمارة رأس الخيمة هطول أمطار اتسمت بالمتوسطة والغزيرة مع هبوب رياح خفيفة. ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم في الإمارة وما يجاورها من مناطق مع توقعات سقوط الأمطار بغزارة ظهر اليوم.
شهدت المناطق الجبلية والجنوبية ومنها وادي كوب وأذن في إمارة رأس الخيمة هطول أمطار اتسمت بالمتوسطة والغزيرة مع هبوب رياح خفيفة. ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم في الإمارة وما يجاورها من مناطق مع توقعات سقوط الأمطار بغزارة ظهر اليوم.
قررت محكمة استئناف أبوظبي، تأجيل قضية محفظة تجارة السيارات الوهمية إلى جلسة 14 فبراير للدفاع.
شهدت المناطق الجبلية والجنوبية ومنها وادي كوب وأذن في إمارة رأس الخيمة هطول أمطار اتسمت بالمتوسطة والغزيرة
دشن مصرف الشارقة الاسلامي بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الانسانية صباح اليوم أول جهاز صراف آلي ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط
بالتعاون مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف ومركز الجليلة لثقافة الطفل، أعلنت مؤسسة كونسينتينو عن إنشاء مرافق
أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تدشين ثلاثة محطات ضخ متنقلة لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حفل أقيم بجزيرة العلم بالشارقة يوم أمس الاثنين،
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً رئيسياً لمجلس الوزراء شهد خلاله اعتماد مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحقيق قفزة تنموية في المجالات كافة والقطاعات الحيوية في الدولة،
كشف يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية عن أن 30 % من عوائد ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تحصيلها خلال العام الحالي سيتم إدراجها ضمن إيرادات الميزانية الاتحادية لعام 2018،
أكد مسؤولون أن قرار مجلس الوزراء الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوزيع عوائد ضريبة القيمة المضافة في الدولة بواقع 70%..
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، محمد بن كردوس العامري، وذلك بمنزله في منطقة الخالدية بمدينة العين.
بدأت إدارات الجنسية في الدولة تسليم ذوي المواليد الجدد تذكار «أمنتك بلادك» المقدم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وهي بادرة تتضمن تذكاراً رمزياً «لعيال زايد» الجدد ورسالة تحتوي على القيم النبيلة التي غرسها زايد في نفوس أبنائه المواطنين.
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية الشقيقة.