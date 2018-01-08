أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية لرأس الخيمة

المصدر:
  • رأس الخيمة- ناهد النقبي
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شهدت المناطق الجبلية والجنوبية ومنها وادي كوب وأذن في إمارة رأس الخيمة هطول أمطار اتسمت بالمتوسطة والغزيرة مع هبوب رياح خفيفة. ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم في الإمارة وما يجاورها من مناطق مع توقعات سقوط الأمطار بغزارة ظهر اليوم.

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