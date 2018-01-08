يونس الخوري: «المضافة» تسهم في بناء اقتصاد معرفي متنوع

كشف يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية عن أن 30 % من عوائد ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تحصيلها خلال العام الحالي سيتم إدراجها ضمن إيرادات الميزانية الاتحادية لعام 2018، مؤكدا أن هذه العوائد الإضافية سيكون لها تأثير إيجابي كواحدة من الخطوات الأساسية التي ترفد مسيرة التنمية، وتساهم في تحقيق رؤى قيادة دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.

وقال يونس حاجي الخوري لـ«البيان» أمس، إن تحصيل ضريبة القيمة المضافة سيتم بشكل ربع سنوي أي كل 3 شهور، موضحاً أنه وفقا للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة فإن الفترة الضريبية الأساسية التي تطبق على الخاضعين للضريبة ثلاثة أشهر ميلادية، حيث يجب تسليم الإقرار الضريبي للهيئة الاتحادية للضرائب في موعد لا يتجاوز الثامن والعشرين بعد انتهاء الفترة الضريبية المعنية على أن يشمل الإقرار الضريبي إجمالي قيمة الضريبة المستحقة والضريبة القابلة للاسترداد للفترة الضريبية والضريبة المستحقة الدفع للفترة الضريبية.

وأكد أن النظام الضريبي الذي بدأ تطبيقه بالضريبة الانتقائية التي دخلت حيز التنفيذ بداية أكتوبر الماضي ثم ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ بداية يناير الجاري سيدعم مسيرة التطور الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، وسيمكنها من أن تكون منافساً حقيقياً للاقتصادات المتقدمة عالمياً.