شرطة عجمان تناقش المبادرات والخدمات الذكية المستحدثة

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، اجتماع لجنة القيادة العليا لشرطة عجمان، بحضور العميد عبدالله أحمد الحمراني نائب القائد العام، والعقيد عبد الله سيف المطروشي نائب مدير عام العمليات الشرطية، ومديري الإدارات بشرطة عجمان، وذلك سعياً لتنفيذ التوجهات الحكومية وأهداف الأجندة الوطنية واستراتيجية وزارة الداخلية لعام 2018.

وناقش قائد عام الشرطة الخدمات الذكية المستحدثة لعام 2018 والمقدمة للجمهور والموظفين على التطبيق الذكي للشرطة، بالاطلاع على إجراءاتها وآلياتها المصممة بما يحقق رضا المستهدفين، ووجه بضرورة مراعاة الشمولية، بما يضمن الحصول على الخدمة دون الحاجة لمراجعة الشرطة.

كما تم عرض نتائج المؤشرات الاستراتيجية ومؤشرات الأجندة الوطنية وتقارير استطلاعات الرأي لعام 2017، إضافة إلى مناقشة مبادرات عام زايد الخير.