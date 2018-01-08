دوريات المرور بشرطة رأس الخيمة تتزين بشعار «عام زايد»

تزينت دوريات المرور التابعة للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بشعار عام زايد وذلك استجابة للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2018 «عام زايد»، تعبيراً عن دعم أهداف المبادرة وتعزيزاً للشراكة المجتمعية والتفاعل مع المجتمع وحكومته.

وقال العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة إنه مع انطلاق العام الجديد 2018 توشحت الدوريات المرورية بشعار المبادرة في صورة جمالية لجذب انتباه الجمهور، مشيراً إلى أنها تعد أحد برامج الإدارة التي سعت إلى تنظيمها وتنفيذها على مدار العام ضمن مبادرة «عام الخير» من خلال تجهيز حزمة مبتكرة وفريدة من الفعاليات التي يتفاعل معها الجمهور، للإسهام في ترسيخ مفهوم التضامن والتكاتف والوحدة بين القادة والشعب وانسجاماً مع رؤية الحكومة ودعماً لأهدافها الهادفة إلى تعزيز ثقافة الوعي بذكرى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما جسده من مبادئ وقيم مثلت الأساس الصلب الذي منه نهضت عليه الدولة.