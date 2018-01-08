إطلاق أول جمعية للإنعاش القلبي في الدولة

أطلقت مبادرة زايد العطاء أول جمعية في دولة الإمارات للإنعاش القلبي «إنعاش» احتفاء بـ«عام زايد» 2018 بهدف زيادة الوعي المجتمعي بأهم الأمراض القلبية وأفضل سبل الوقاية والعلاج من خلال تبني العديد من البرامج التوعوية والوقائية والتدريبية والبحثية التي تساهم في الوصول إلى مجتمع صحي ومنتج.

وتأتي هذه المبادرة المجتمعية بالشراكة مع المجلس الأوروبي للإنعاش وبرنامج الإمارات للوقاية من الأمراض «وقاية» وبرنامج الإمارات للجاهزية المجتمعية «جاهزية».

وتم إشهار جمعية الإمارات للإنعاش بقرار وزاري من وزارة تنمية المجتمع وينطبق عليها لوائح المؤسسات غير الربحية التي تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف منها حشد موارد المجتمع لخدمة ودعم مرضى القلب من خلال فتح باب التطوع والانضمام إلى الجمعية وتقديم المعلومات لمساعدة المرضى على فهم أفضل لطبيعة مرضهم وخيارات العلاج الأنسب وتثقيف ذوي المرضى من الأسر والأصدقاء حول كيفية تقديم الدعم والرعاية الأفضل لمرضى القلب والإسهام في تثقيف المجتمع وتوعيته بخطورة مرض القلب والعوامل المسببة له وطرق الوقاية منه وتوفير قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة حول المراكز العلاجية المثلى المتخصصة في علاج مرض القلب محلياً وعالمياً.