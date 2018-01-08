رأس الخيمة الخيرية و«اتصالات» تطلقان مشروع «درهم البركة»

أبرمت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» اتفاقية إطلاق مشروع «درهم البركة» الخيري الذي يتم من خلاله التبرع بدرهم واحد يومياً يتم استقطاعه من رصيدهم وتحويله إلى حساب خيرية رأس الخيمة لدعم مشاريعها الخيرية.

وقال عبد الله الزعابي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية الذي وقع الاتفاقية مع عبد العزيز تريم مستشار الرئيس التنفيذي مدير عام اتصالات في المناطق الشمالية إن هذه الاتفاقية التي تأتي ضمن عام زايد الخير الذي وجه به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سيكون لها دور فاعل في دعم مشاريع المؤسسة في مختلف القطاعات من الصحة والتعليم وغيرهما.

وأضاف أن هذه الخطوة تعزز العلاقة القائمة بين خيرية رأس الخيمة واتصالات التي تعتبر إحدى الشركات الوطنية الرائدة في الدولة، معرباً عن شكره وتقديره لاتصالات على هذه المبادرة الطيبة التي سيكون لها دور فاعل في رفد الأعمال والمشاريع الخيرية الموجهة للفئات المستفيدة.

من جهته أوضح عبد العزيز تريم أن إطلاق «درهم البركة» يأتي استكمالا للمشاريع المماثلة التي أطلقتها اتصالات مع عدد من مؤسسات العمل الخيري والإنساني في الدولة. وأشار إلى أنه تم تخصيص رقم «1110» للراغبين من مشتركي اتصالات لإرسال رسالة نصية تحمل كلمة «البركة» ليتم استقطاع درهم واحد يومياً من رصيد المتبرعين يتم تحويله إلى حساب مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية لدعم مشاريعها.