«اتحاد الغرف»: شكراً محمد بن زايد قائد الإنسانية وصاحب العطاءات

أشاد اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بمبادرة «شكراً محمد بن زايد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوجيه رسالة شكر ولاء ووفاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في تصريح له إن الكلمات تعجز عن شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائد الإنسانية وصاحب المبادرات والعطاءات والهبات، حيث شمل بعطفه وحكمته مجتمع الإمارات بمواطنيه ومقيميه كافة، وأسعدهم وأدخل البهجة والفرح عليهم في مختلف الظروف، مؤكدا أن هذه السمات ليست غريبة على سموه أبدا، فهو أهل لها ببعد نظره وعطفه وحكمته وحسن تصرفه، وقد نجح سموه في تطبيق مبدأ القائد الفذ ووالد الجميع، لهذا عجزت الكلمات والحروف عن شكر سيدي محمد بن زايد.

من جانبه أعرب حميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة عن شكر القطاع الخاص لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رجل العطاء ورجل الخير، رجل الكرم والشهامة الذي وضع مصلحة المواطن قبل كل شيء، واهتم برفع مستواه المعيشي والتعليمي والصحي لتصبح الإمارات الرقم واحد في المنطقة.