صور مبادرة شكراً محمد بن زايد تزيّن القرية العالمية

شاركت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، وعلى طريقتها الخاصة في المبادرة الوطنية لشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «باسمي وباسم فريق القرية العالمية نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشكر لا يوفي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حقه، فهو صاحب مآثر لا تعد، وصاحب بصمات لا تحصى في مسيرة تطور الوطن ونهضته، وهب حياته لإعلاء مكانة وشأن الإمارات عالمياً، وفي تطوير قواتها المسلحة، وتنمية اقتصادها، وتمكين المواطنين من الرجال والنساء، وتعليم أجيالها، ليكمل مسيرة الآباء المؤسسين ويؤسس مع قادة الإمارات لمئويتها الجديدة، ويحجز لها مكانة متقدمة في صدارة الأمم.

لقادتنا العظماء المخلصين والمتفانين من أجل الوطن نقول لهم من القلب: "شكراً بمثلكم نفخر ويفخر الوطن".

وشاركت القرية العالمية بالاحتفال بهذه المناسبة من خلال تزيين الوجهة بشعار حملة #شكرا_محمد_بن_زايد عن طريق رفع أعلام الحملة على مداخل القرية العالمية وممراتها وشوارعها وتزيين مسرحها الثقافي الرئيسي بشعار #شكرا_محمد_بن_زايد.