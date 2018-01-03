صحة دبي تحذر من المضاعفات السلبية لعمليات التجميل

حذرت هيئة الصحة بدبي من المضاعفات السلبية لبعض عمليات التجميل والتي قد تؤدي إلى الاعاقة أو الوفيات في بعض الحالات التي يتم اجراؤها بطريقة لا تتناسب مع حالة المريض الصحية.

وأكد الدكتور مروان الزرعوني استشاري ورئيس قسم التجميل بمستشفى راشد رئيس شعبة التجميل بجمعية الامارات الطبية على أهمية اختيار المركز المناسب لإجراء عمليات التجميل مع ضرورة وجود الحاجة الماسة لمثل هذا النوع من العمليات.

ونصح الجمهور بعدم الانجرار خلف الاغراءات التي تقدمها بعض مراكز التجميل والاعلانات التجارية والترويجية لإجراء أنواع معينة من جراحات التجميل التكميلية مشيرا الى أهمية القناعة الشخصية للمريض بإجراء عملية التجميل وعدم تقليد الآخرين.

ونوه الدكتور الزرعوني إلى أهمية خلو المريض من الأمراض المزمنة قبل اجراء عملية التجميل مع ضرورة عدم شفط أكثر من 4 لترات من دهون الجسم لتفادي المضاعفات السلبية لعملية التجميل.

ونصح الدكتور الزرعوني المرضى بأهمية التعرف على اسم وتخصص وخبرة الطبيب المعالج ومدى حصول المنشأة الصحية على الترخيص اللازم لمجال عملها وأهمية ابراز الترخيص المهني للطبيب والمنشأة الصحية امام المرضى تماشيا مع قانون تنظيم مزاولة المهن الصحية بدبي.

وقال ان عيادة التجميل بمستشفى راشد تستقبل أكثر من 300 مراجع شهريا يستفيدون من كافة الاستشارات الطبية وعمليات التجميل التكميلية والترميمات العلاجية للمرضى مشيرا الى ان أكثر من 70 بالمائة من العمليات التجميلية التي تجريها عيادة التجميل بمستشفى راشد لا تتعلق بالأمور العلاجية أو التصحيحية وانما هي عمليات تجميلية بحتة.

وقال الدكتور الزرعوني ان أكثر عمليات التجميل تتعلق بشفط الدهون وشد البطن والتي تتساوى نسبة الاقبال عليها بين الرجال والنساء مبررا الاقبال الشديد على عمليات التجميل بالحرص على الرضا النفسي.

وأكد على الدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الصحة بدبي على المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين العاملين بها بما فيها المنشآت التي تقدم خدمات التجميل والجلدية لافتا الى حملات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الهيئة على هذه المنشآت وتطبيق نظام التفتيش الالكتروني لتعزيز الدور الرقابي للهيئة لتحقيق الحد الأقصى من حماية حقوق المرضى وضمان توفير الخدمات الطبية ذات الجودة العالية في القطاعين العام والخاص بإمارة دبي.

ولفت الدكتور الزرعوني إلى قانون تنظيم مزاولة المهن الصحية بدبي الذي تطبقه الهيئة على المهنيين الصحيين في الامارة والذي يتضمن العديد من الشروط واللوائح والمعايير الناظمة لمزاولة المهن الصحية بدبي اضافة الى العقوبات الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين.