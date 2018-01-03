الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا والرياح معتدلة إلى خفيفة السرعة على اليابسة تكون نشطة السرعة على البحر في البداية تصبح معتدلة الى خفيفة السرعة ليلا وصباح الجمعة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف.



حركة الرياح ..جنوبية غربية -شمالية غربية / 18 - 26 / 32 كم / ساعة على اليابسة و شمالية غربية / 25 - 45 كم / ساعة فوق البحر , تتناقص سرعة الرياح على البحر تدريجيا من بعد الظهر والمساء .

حالة البحر .. مضطرب - متوسط مع المساء والليل..وارتفاع الموج من 2 - 4 /5 أقدام قرب الساحل، ومن 56 - 8 أقدام في العمق ينخفض الى 3 - 5 قدم مع المساء والليل وأعلى مد عند الساعة 14:06 وأدنى جزر عند الساعة 07:55.

درجات الحرارة نسب الرطوبة

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا

أبوظبي 24 15 85 35

دبي 24 17 80 30

الشارقة 25 14 80 30

عجمان 24 15 80 25

أم القيوين 24 14 85 30

رأس الخيمة 25 14 85 30

الفجيرة 27 17 75 30

العين 25 13 80 30

ليوا 24 13 90 30

الرويس 23 14 90 40

السلع 24 14 90 35

دلما 23 15 85 50

طنب الصغرى 22 16 85 40

طنب الكبرى 22 16 85 40

أبوموسى 22 15 85 40