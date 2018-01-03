شرطة دبي تكشف تفاصيل هويتها المؤسسية الجديدة غداً

تنفيذاً لاعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية الهوية المؤسسية لشرطة دبي، تكشف القيادة العامة لشرطة دبي غداً (الخميس) عن تفاصيل وملامح هويتها المؤسسية بحلتها الجديدة من خلال تنفيذ فعاليات ومسيرات وحملات تسويقية واسعة على مستوى إمارة دبي لتعريف أفراد الجمهور بها.

وستبدأ فعاليات الكشف عن تفاصيل الهوية المؤسساتية الجديدة والتي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي 2016-2021، وتواكب خطة حكومة دبي 2021، والرؤية المئوية لدولة الإمارات 2071، بإنزال الأعلام القديمة لشرطة دبي من أمام مبنى القيادة العامة والإدارات العامة ومراكز الشرطة والمخافر بشكل متزامن في تمام الساعة الثامنة صباحاً واستبدالها بأعلام تحمل الهوية المؤسسية الجديدة، فيما سيقوم سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بإطلاق شعار شرطة دبي الجديد وتدشين التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لشرطة دبي بالهوية المؤسسية الجديدة، وذلك في استقبال مبنى القيادة العامة الرئيسي بعد استبدال العلم على السارية.

وستنفذ شرطة دبي حملة تسويقية واسعة على مستوى إمارة دبي لتعريف أفراد الجمهور بالهوية المؤسسية الجديدة، تشمل مسيرات متنوعة ستنفذها مراكز الشرطة في أرجاء الإمارة إلى جانب 3 مسيرات بحرية، والتعريف بالهوية في المركز التجارية والأماكن العامة عبر منصات مختصة، إلى جانب التعريف بالهوية الجديدة من خلال شاشات إلكترونية في الشوارع الرئيسية ومطار دبي الدولي ومحطات المترو وشاشات في عدد من الدوائر الحكومية والخاصة.

رؤية "الهوية"

وحول إطلاق الهوية المؤسسية، قال اللواء عبد الله خليفة المري إن الهوية المؤسسية الجديدة لشرطة دبي تسند إلى رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي قال " تحقيق السعادة والإيجابية في مجتمع الإمارات، هدف ومنهج عمل، تتشارك جميع الجهات الحكومية في تحويله أسلوب حياة وثقافة مجتمعية".

وأضاف أن الهوية المؤسسية الجديدة تأتي تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي 2016-2021، وتواكب خطة حكومة دبي 2021، والرؤية المئوية لدولة الإمارات 2071، وتعكس 3 قيم تسعى شرطة دبي إلى تعزيزها عند أفراد الجمهور وصولاً إلى إسعادهم، وتتثمل في: "الابتكار" وذلك عبر تطوير خدمات متميزة ومستقبلية لتنعكس إيجاباً على كافة المجتمع، و"الأمن" لحماية أمن إمارة دبي واستخدام القوة الناعمة في المعاملة مع الناس، و"التواصل" عبر التواصل الإنساني مع الجمهور، وهذه القيم الثلاث تهدف إلى بناء مجتمع آمن وسعيد.

دراسات علمية

ولفت القائد العام لشرطة دبي إلى أن إعداد استراتيجية الهوية المؤسسية جاء بعد إجراء دراسات علمية عميقة امتدت إلى تاريخ شرطة دبي الحافل بالإنجازات والعراقة، ودراسة الوضع الحالي لشرطة دبي، وما ترغب في أن تكون عليه مستقبلاً بما يواكب التوجهات الحكومية ورؤية الإمارات.

وأضاف أن إعداد استراتيجية الهوية المؤسسية لشرطة دبي جاء أيضاً بعد عدة مراحل تم من خلالها التطرق إلى التغير والتطور السريع الذي حدث في إمارة دبي، وتطورت بموجبه المسؤوليات الشرطية لتغطي مختلف جوانب الحياة وتشمل مختلف شرائح المجتمع.

الحملة التسويقية

من جانبه، أكد اللواء محمد سعيد المري، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، أن الكشف عن تفاصيل الهوية المؤسسية سيتزامن مع تنفيذ القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها ومراكزها الشرطية لفعاليات تسويقية تستهدف تعريف مختلف أفراد الجمهور بالهوية الجديدة.

وأكد أن فعاليات التعريف بالهوية المؤسسية سيتضمن تنظيم مجموعة من المسيرات من قبل مراكز الشرطة غداً الخميس، حيث سينظم مركز شرطة المرقبات مسيرة في منطقة الممزر تبدأ من استراحة الصيادين على امتدادا شارع الخليج إلى منزال القوارب، فيما سينظم مركز شرطة نايف مسيرة في شارع السيف، وسينظم مركز شرطة الراشدية مسيرة تنطلق من شارع الرباط إلى منطقة الفستيفال سيتي ثم تتوجه إلى منطقة مردف نحو "مردف سيتي سنتر".

وأشار اللواء المري إلى أن مركز شرطة البرشاء سينظم مسيرة في منطقة النخلة وستنطلق من فندق ريكسوس مروراً بفندق اتلانتس إلى فندقي جميرا وزعبيل سراي، فيما سينظم مركز شرطة البرشاء مسيرة تعريفية بالهوية المؤسسية في منطقة " جي بي أر" وستنطلق من دوار ريتز كالرتون إلى فندق سوفوتيل.

3 مسيرة مائية

كما وأكد اللواء المري أن الفعاليات ستضمن أيضاً 3 مسيرات مائية تمتد على مدار 3 أيام ( 4-6 يناير)، الأولى ستكون ( غداً الخميس) وتبدأ من ضفاف خور دبي وصولاً إلى الجسر العائم، فيما الثانية ستكون في يوم الجمعة وتبدأ من منطقة جميرا الرابعة إلى المرسى، فيما الثالثة ستكون يوم السبت المقبل في القناة المائية، وسيتم تنفيذ كافة المسيرات من الساعة الثالثة ظهراً إلى الساعة الخامسة والنصف عصراً.

وأشار اللواء المري إلى أن إطلاق الهوية المؤسسية سيشمل أيضاً فعاليات في المراكز التجارية والأماكن العامة في دبي من تاريخ 4 - 9 من يناير، وذلك المركز التجاري "إمارات مول"، و"مردف سيتي سنتر" ومنطقة "جي بي أر" و"منطقة لامير"، وذلك من خلال منصات خاصة بشرطة دبي تُعرف المتسوقين على الهوية المؤسسية الجديدة.

شاشات لعرض الهوية

وبين اللواء المري أن شرطة دبي ستعرض هويتها المؤسسية على شاشات مراكز تقديم الخدمة بمراكز شرطة دبي وشاشات الموقع الإلكتروني الداخلي والخارجي، وشاشات مطار دبي الدولي في المبنى رقم 1 والمبنى رقم 3، وفي شارع الشيخ زايد في الشاشة الإلكترونية (Golden gate) واللوحات الجانبية، إلى جانب تحميل الفيديو الخاص بالهوية المؤسسية الجديدة لشرطة دبي على الشاشات المتوفرة في المواصلات العامة والمراكز التجارية وشاشات دور السينما.

وبين أن التسويق سيشمل أيضاً التعاون مع برج العرب وبريد الإمارات وخدمة الأمين وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والبنكية من خلال توزيع ملصقات توعوية بالهوية المؤسسية الجديدة لشرطة دبي وتعريفها من خلال الشاشات التي تمتلكها.