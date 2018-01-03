محمد بن زايد لـ محمد بن راشد: بمثلك نفخر ويفخر الوطن

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على حسابه الرسمي في تويتر تغريدة شكر فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وقال سموه: "أخي محمد بن راشد.. بمثلك نفخر ويفخر الوطن.. تبقى اﻷخ والمعلم والملهم..وشريك مسيرة التنمية .. ومن قيمك وخصالك ينهل أبناء الوطن.. ومن نهجك نتعلم نبل العطاء و عبر الحياة #شكرا_محمد_بن_راشد".

بهذه المناسبة أقول ثقتي بقدرة الإنسان الإماراتي لاسقف لها.. شكرا للموظف والعامل.. للجندي في ميادين الواجب.. شكرا للمعلم والطالب واﻷب واﻷم المربية .. شكرا لكل فرد يعيش في الوطن ويسكن الوطن فيه #شكرا_محمد_بن_راشد — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 3, 2018

وأضاف سموه: عندما نتحدث عن الطموح والتفاؤل.. فعنوانه اخي محمد بن راشد.. فهو صاحب الفكر العملي النير.. كرس وقته وجهده في خدمة الوطن بإخلاص، ودعمه برؤية استشرافية وحسن تخطيط وتنظيم.

وتابع: "معا سنبرهن للعالم بأن المستحيل ممكن .. وبأن كل تضحياتنا ترخص لأجل الإمارات... وسنصنع معا نموذجا يشع تفاؤلا ويضع وطننا حيث نريده أن يكون بعون الله .. فهنيئا لك فخر شعبك ووطنك بك".

وقال سموه: بهذه المناسبة أقول ثقتي بقدرة الإنسان الإماراتي لاسقف لها.. شكرا للموظف والعامل.. للجندي في ميادين الواجب.. شكرا للمعلم والطالب واﻷب واﻷم المربية .. شكرا لكل فرد يعيش في الوطن ويسكن الوطن فيه.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أطلق أمس حملة وطنية لشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال سموه: «ندعو اليوم أبناء شعبنا لشكر من وهب أيامه لوطنه.. وحياته لرفعة بلده.. وساعاته لسعادة مواطنيه؛ #شكرا_محمد_بن_زايد».