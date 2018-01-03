حمدان بن محمد:#شكرا_محمد_بن_زايد

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر حسابيه على «انستغرام» و«تويتر». ودوّن سموه: «#شكرا_محمد_بن_زايد».

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