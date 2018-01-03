محمد بن راشد إلى محمد بن زايد:بـــكْ تـفـرَحْ الـــــدَّار وتــودِّكْ قـصـايدنا

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس، قصيدة «ترحيب» حملت تباشير الود والفرح بمناسبة الزيارة الأخوية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لسموه، مع إطلالة العام الجديد «عام زايد».

هذه الزيارة التي شهدت تفاعلاً شعبياً واسعاً، خلدتها قصيدة «ترحيبْ»، ووصف في أبياتها محمد بن راشد أخاه محمد بن زايد، بمن تـفـرَحْ به الــدَّار وتــوده القـصـائد، كما عكست عمق العلاقات الأخوية بين القائدين، التي تعتبر امتداداً آخر لعلاقة المغفور لهما بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخيه المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد، طيب الله ثراهما.

وباعتبار هذه الزيارة جاءت في أول يوم من أيام السنة الميلادية الجديدة، فقد كانت كعيد اكتمل مطلع عام زايد، كما كانت القصيدة مصداقاً لذلك الود الأصيل، فجاءت منسابة مع الشعور الغامر بالفرح بمناسبة الزيارة، وقد عددت القصيدة أيضاً خصال ولي عهد أبوظبي، وحنكته وحكمته، ودوره في حماية الدار وأهل الدار، كما عبرت الأبيات عن حرص سموهما على صون العادات والتقاليد التي تربيا عليها من الآباء والأجداد، ويسيران على نهج واحد بقلبٍ واحد.