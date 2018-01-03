محمد بن راشد: محـــمد بن زايد امتداد زايد فينا

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة وطنية لشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال سموه: «ندعو اليوم أبناء شعبنا لشكر من وهب أيامه لوطنه.. وحياته لرفعة بلده.. وساعاته لسعادة مواطنيه؛ #شكرا_محمد_بن_زايد».

ويأتي توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعدم تخصيص فعاليات احتفالية ليوم الجلوس الموافق 4 يناير وهو ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، جرياً على عادته السنوية، بالاكتفاء بإطلاق حملة وطنية يشكر فيها سموه فئة من فئات مجتمعنا.. اعترافاً بالفضل لهم.. وعرفاناً بأثرهم في حياتنا ومآثرهم في خدمة وطننا.

ونشر سموه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رسالة شكر إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً أنه «امتداد زايد فينا.. وظله الباقي بيننا، حامي حمى الوطن.. وباني حصنه.. وقائد عسكره.. وأسد عرينه».

وقال سموه: «مع بداية العام الجديد.. أحببت أن أوجه هذه الرسالة لأخي وصديقي.. ورفيق دربي.. وطريقي... أخي بوخالد.. محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه.. وسدد في خدمة الوطن خطاه.. وجهت له رسالة لأشكره.. لا أشكره باسمي..

ولكن باسم شعبي.. ولا أشكره لشيء شخصي.. بل لوطن يصنعه لأجيال بلدي.. رسالة شكر لا توفيك حقك يا بو خالد.. ندعو شعبنا لشكره عبر كلمة مخلصة.. أو صورة معبرة.. أو لفتة طيبة.. شعبنا وَفي.. وقائدنا بوخالد له منا كل الشكر والمحبة والتقدير».

امتداد زايد

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في رسالته: «شكراً محمد بن زايد لأنك احتضنت الشباب.. وعلمت الأجيال خدمة الوطن.. وزرعت البطولة والرجولة والجندية فيهم، وأكملت المسيرة.. وأسست للمئوية الجديدة.. ورسَّخت لنا مكاناً ومكانة بين الأمم..

شكراً محمد بن زايد.. أكرمت الشهداء.. واحتضنت أبناءهم.. وواسيت أهاليهم.. ورفعت بالعز والفخر راية مجدهم..

شكراً محمد بن زايد.. شكراً لقيادتك.. وحزمك.. وعزمك..

شكراً لاحتضانك الأبناء.. وتقديرك الآباء.. ومحبتك للأمهات.. ودعمك للشباب، وشكراً لك بو خالد على استثمارك في التعليم.. شكراً لك على توفير العيش الكريم لأبناء دولتنا.. شكراً لك يا بو خالد لأنك أعطيت حياتك من أجل هذا الوطن العظيم».

وتحدث سموه عن مناقب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وقال: «قليلون من يعرفون أنه يعمل 18 ساعة في اليوم من أجل الإمارات، وأن مدّة إجازته في العام لا تتعدى الأسبوع، وأن عشرات الملايين من الأطفال حول العالم يستفيدون من خيره وعطائه الذي يقدمه بهدوء ومن دون أي ضجيج..

وقليلون من يرونه يسهر ليلاً مع جنودنا المرابطين.. ويراجع خطط التنمية نهاراً مع الخبراء والمسؤولين.. لتأمين مستقبل بلدنا لعشرات السنين..».

وتالياً نص الرسالة:

«شكراً محمد بن زايد..

الإخوة والأخوات.. أبناء شعب الإمارات.. أهلنا وأحبابنا وأبناءنا.. أبناء الوطن.. أينما كنتم.. وفي أي موقع أنتم.. تحية لكم..

تحية ملؤها المحبة.. مع بداية عام جديد.. وفصل جديد.. في تاريخ وطننا الحبيب..

أيها الإخوة والأخوات.. مع بداية العام الجديد.. أحببت أن أوجه هذه الرسالة لأخي وصديقي.. ورفيق دربي.. وطريقي... أخي بوخالد.. محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه.. وسدد في خدمة الوطن خطاه..

رسالتي له «شكراً محمد بن زايد».. لا أشكره باسمي.. ولكن باسم شعبي.. ولا أشكره لشيء شخصي.. بل لوطن يصنع لأجيال بلدي..

شكراً محمد بن زايد لأنك امتداد زايد فينا.. وظله الباقي بيننا..

شكراً محمد بن زايد لأنك حامي حمى الوطن.. وباني حصنه.. وقائد عسكره.. وأسد عرينه..

شكراً محمد بن زايد لأنك احتضنت الشباب.. وعلمت الأجيال خدمة الوطن.. وزرعت البطولة والرجولة والجندية فيهم..

شكراً محمد بن زايد.. أكملت المسيرة.. وأسست للمئوية الجديدة.. ورسَّخت لنا مكاناً ومكانة بين الأمم..

شكراً محمد بن زايد.. أكرمت الشهداء.. واحتضنت أبناءهم.. وواسيت أهاليهم.. ورفعت بالعز والفخر راية مجدهم..

شكراً محمد بن زايد.. شكراً لقيادتك.. وحزمك.. وعزمك..

شكراً لاحتضانك الأبناء.. وتقديرك الآباء.. ومحبتك للأمهات.. ودعمك للشباب.

شكراً لك يا بوخالد..

قليلون من يعرفون أنه يعمل 18 ساعة في اليوم من أجل الإمارات..

قليلون من يعرفون أن مدّة إجازته في العام لا تتعدى الأسبوع..

قليلون من يعرفون أن عشرات الملايين من الأطفال حول العالم يستفيدون من خيره وعطائه الذي يقدمه بهدوء ومن دون أي ضجيج..

قليلون من يرونه يسهر ليلاً مع جنودنا المرابطين.. ويراجع خطط التنمية نهاراً مع الخبراء والمسؤولين.. لتأمين مستقبل بلدنا لعشرات السنين..

شكراً لك بوخالد على استثمارك في التعليم.. شكراً لك على توفير العيش الكريم لأبناء دولتنا.. شكراً لك يا بو خالد لأنك أعطيت حياتك من أجل هذا الوطن العظيم.

نتوجه أيها الإخوة والأخوات في الرابع من يناير من كل عام في حملة وطنية بالشكر لفئة من فئات مجتمعنا.. اعترافاً بالفضل لهم.. وعرفاناً بأثرهم في حياتنا ومآثرهم في خدمة وطننا..

واليوم نحن ندعو أبناء شعبنا لتوجيه رسالة شكر لمن يستحق الشكر.. ندعوهم لشكره عبر كلمة مخلصة.. أو صورة معبرة.. أو لفتة طيبة.. رسالة شكر لا توفيك حقك يا بو خالد..».

مقطع فيديو

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقطع فيديو لفعاليات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وحضوره الوطني والمجتمعي، ورافقها كلمات بصوت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يقول فيها: «أخي وصديقي وصاحب طريقي محمد بن زايد آل نهيان.. يقودنا إلى المستقبل بالطاقة الإيجابية، وهذا ما يذكرنا بقائدنا الشيخ زايد طيب الله ثراه.. كلنا نشوف فيه روح زايد.. ويا محمد روح إلى الأمام إلى المستقبل المشرق، وشعب الإمارات معاك..

باسمي وباسم شعب الإمارات: شكراً أخي محمد بن زايد».