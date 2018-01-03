رياضيون: دعم محمد بن زايد يحفزنا للإنجازات

تفاعل رياضيون مع حملة « شكرا محمد بن زايد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معبرين عن فخرهم واعتزازهم، بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومؤكدين إن سموه قدوة للملايين داخل الدولة وخارجها، كما أنه داعم بلا حدود للرياضة والرياضيين، التي أثمرت عن تحقيق انجازات رائعة للرياضة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكدوا أن الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعكس توحد وتلاحم قياداتنا والترابط الذي يميزهم، وهي رسالة للجيل الحالي والأبناء والأحفاد لما فيها من حب وتقدير، يجب أن يكون ديدن أبناء هذا الشعب لأننا نتعلمه من قادتنا وشيوخنا، حفظهم الله أجمعين، وأدام بينهم هذا الحب والتقدير والترابط.

جهود

وثمن الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري العالمي جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لرفعة اسم ومكانة دولة الإمارات، وجهود سموه اللامحدودة في خدمة شعبه التي ساهمت في وضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات.

وقال: نحن محظوظون في الإمارات بحكامنا وقياداتنا الرشيدة، ومحظوظون بوجود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكلمات الشكر من أبناء الوطن لن تكفي لو ظللنا طوال حياتنا نشكرهم على ما قدماه للوطن وأبنائه، ولا أعتقد أنه توجد كلمات شكر تستطيع وصف ما يكنه كل من يعيش على أرض الإمارات سواء مواطنين أو مقيمين لحكامنا الكرام وقياداتنا الرشيدة.

وأضاف: نحمد الله على ما نحن فيه من ازدهار ورخاء لم يكن ليتحقق لولا الدعم والجهود الكبيرة التي يبذلها حكامنا، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قائد مسيرة النهضة والتنمية والتطوير التي تشهدها دولتنا الحبيبة على الصعد كافة وفي شتى القطاعات لضمان حياة مستقرة وسعيدة لأبناء وبنات الوطن وتأمين المستقبل الزاهر للأجيال الواعدة.

دعم

تقدم محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد أصحاب الهمم بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعم سموه غير المحدود لأصحاب الهمم، مشيرا إلى أن سموه خصص ميزانية خاصة لهذه الفئة التي حققت الإنجازات ورفعت علم الدولة عاليا خفاقا في المحافل كافة، وما كان لها أن تتحقق لولا رعاية واهتمام ودعم سموه غير المحدود، وقال: باسم اتحاد وأصحاب الهمم نتوجه بالشكر إلى سموه وإلى قيادتنا الرشيدة.

وقال: مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص الرابع من يناير من كل شهر لتوجيه الشكر لفئة من فئات المجتمع، خير دافع للجميع من أجل مضاعفة الجهد لرفعة وتقدم الوطن ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً في المحافل كافة.

اعتزاز

عبر سالم أحمد المزروعي عضو مجلس إدارة نادي الظفرة، عن فخره واعتزازه بالرسالة التي سطرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقال: هذه الرسالة فخر لنا وتعكس توحد وتلاحم قياداتنا والترابط الذي يميزهم.

وأضاف: عطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا حدود له ولا يمكن أن تصفه الكلمات، وقال: يكفي القول إننا نرى صورة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وهذه مرتبة عالية جدا لأن مكانة مؤسس دولة الإمارات كبيرة في نفوس أبناء هذا الوطن.

ومن يمضي على درب المؤسس في العطاء وحب شعبه لا بد أن يكون فارسا بقامة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الذي نعتبره القائد والقدوة والأب والمربي؛ لدعمه وتضحياته المستمرة من أجل الارتقاء ببلده وأبناء بلده.

وتابع: ما يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ظاهر للجميع ولا تخطئه العين، والمكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات من تقدم وازدهار وأمن وأمان لم تأت من فراغ، ولكنها نتيجة مجهودات كبيرة من شيوخنا وقادتنا، ونعتبر سموه مجدداً للنهضة وامتداداً يحتذى به في مسيرة عطاء الوالد الشيخ زايد.

وأكد المزروعي أن الوسط الرياضي يحظى بدعم مستمر من سموه، وهو رجل رياضي ومهموم بتطور الرياضة في شتى مجالاتها، وقال: دعم سموه لا يتوقف وسموه يقدم للجميع دعماً معنوياً ونصائح لا تقدر بثمن.