تدشين خدمة إسعاف الدراجات الهوائية النسائية في دبي

دشنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خدمة إسعاف الدراجات الهوائية النسائية لتقديم خدمات متخصصة واستجابة سريعة للحالات النسائية الطارئة كحالات الحمل والولادة وإسعاف الأطفال حتى عمر 11 سنة.

وأكد خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمت الإسعاف أن نشر المسعف السريع أو الدراجة الهوائية بجانب المستجيب النسائي جاء بعد النجاح الذي حققته الخدمة المتخصصة للمستجيب النسائي والمطالبات التي تلقتها المؤسسة بالتوسع في هذه الخدمة الراقية التي تراعي خصوصية المرأة وتحافظ على عاداتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية وتعلي من شأن ما تقدمه إمارة دبي من خدمات.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز مهام المؤسسة الإنسانية وتفعيلاً لدورها في تلمس الاحتياجات خاصة في المناطق المزدحمة.