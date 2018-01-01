حمدان بن محمد يفاجئ فريقه من موظفي حكومة دبي برسالة محفزة

فاجئ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي فريقه من موظفي حكومة دبي برسالة صوتية ونصية محفزة مع أول ساعات العام الجديد حيث حثهم فيها على المزيد من العطاء في 2018 .

وقال سموه في الرسالة بمناسبة العام الجديد عام زايد : لا أنظر فيكم إلى التزامكم بمواعيد الحضور والإنصراف للعمل وإنما أنظر في عيونكم إلى الإخلاص والحب والعطاء والإنجاز في فريق عمل إيجابي لا يفرق بين المدير والموظف.. فريق قادر على أن يصنع الأفضل للمستقبل.

وأضاف سموه: بكم نحقق وعودنا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، متنمنياً سموه التوفيق لجميع الموظفين.

وختم سموه: إخواني وأخواني انتم لستم فقط عيال زايد بل أنت أمل وحلم زايد.

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