برج خليفة يدخل غينس بأضخم عرض ليزر أبهر العالم

خطفت الإمارات أبصار العالم مجدداً في احتفالية «Light Up 2018» التي نظمتها «إعمار» احتفالاً بالعام الميلادي الجديد في «وسط مدينة دبي» بحضور أكثر من مليون زائر من مختلف أنحاء العالم. واستمتع ما يقارب 2.5 مليار شخص حول العالم بمشاهدة الحدث الذي نقلته العديد من القنوات التلفزيونية نقلاً مباشراً، إضافة إلى البث المباشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وفضلاً عن إبهار الزوار بالعروض المائية والضوئية والموسيقية، نجحت احتفالية Light Up 2018 في دخول سجل «غينيس» للأرقام القياسية عن فئة «أكبر عرض صوتي وضوئي على مبنى واحد» في برج خليفة، الأيقونة العالمية الشهيرة. وانتزعت دبي هذا اللقب من مدينة هونغ كونغ.

ومن أبرز المشاهد المذهلة التي شهدها الحدث، العرض البصري الذي جاء بمثابة تحيّة وفاء ومحبة للأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان احتفالاً بمبادرة «عام زايد» التي تحتفي بها دولة الإمارات في عام 2018 بالذكرى المئوية لميلاده.

لكن احتفالية رأس السنة الجديدة في «وسط مدينة دبي» لم تقتصر على تحطيم الرقم القياسي، بل كان ذلك جانباً واحداً فقط من العرض المذهل الذي أنار سماء المنطقة بمزيج من أشعة الليزر متعددة الألوان استكمالاً للمشهد الساحر الذي وفرته الشاشات الجديدة العملاقة في «برج خليفة» بدقتها المتناهية التي تبلغ 1.1 مليون بكسل، إضافة إلى عروض المياه الراقصة التي تشتهر بها «نافورة دبي».

أما احتفالات العاصمة أبوظبي فلم تقل وهجاً عن دبي، حيث استقبلت العام الجديد بعروض لأضواء الليزر وأمطار من قصاصات الأوراق الملونة المتطايرة، إلى جانب عرض ضخم للألعاب النارية استمر لمدة 10 دقائق.استقبلت قناة القصباء، الوجهة السياحية والترفيهية العائلية الأبرز في الشارقة، 2018 بمجموعة من عروض الألعاب النارية المذهلة، لتشارك العالم الفرحة بحلول العام الجديد.

وأسرت «واجهة المجاز المائية»، إحدى أبرز الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، قلوب الجماهير ليلة أمس (الأحد)، باحتفال كبير تضمّن عروضاً للألعاب النارية استمرت لمدة 10 دقائق أضاءت سماء الإمارة في تمام منتصف الليل.

وشهدت الواجهة توافد أعداد كبيرة من الجماهير ليشهدوا العد التنازلي لبداية العام الجديد 2018، والذين استمتعوا باللحظات الأكثر حماسةً وانبهروا بأحد أضخم احتفالات رأس السنة الجديدة في إمارة الشارقة وأكثرها تميّزاً. والجدير بالذكر، أنه قد تم تثبيت 16 منصة إطلاق ضخمة وسط بحيرة خالد لاطلاق الألعاب النارية وبإستعانة خبراء دوليين ومتخصصيين في تنظيم هذه العروض.

ودخلت إمارة رأس الخيمة و»جزيرة المرجان» العام الجديد والتاريخ في آن معاً، وذلك من خلال عرض الألعاب النارية المذهل الذي نظمته الجزيرة احتفالاً برأس السنة الجديدة 2018 وسطرت به اسماً لها في سجل «غينيس للأرقام القياسية» عن فئة أكبر مفرقعة نارية هوائية.

وشهد كورنيش الفجيرة احتفالات مبهجة بإطلاق الألعاب النارية التي أضاءت السماء بألوانها الزاهية، وسط إقبال كبير من المواطنين والمقيمين والزوار لمشاهدة فعاليات احتفالا ت العام الجديد2018 ، التي جاءت برعاية الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي.

حيث تدفق آلاف من سكان الامارة وزوارها المتوافدين إليها من مختلف المناطق التي تجاورها، وذلك في وقت مبكر من ساعات المساء، حيث سادت الأجواء لحظات من الانتظار والترقب، تغلب عليها مشاعر من البهجة والسعادة وأمنيات قلبية صادقة بعام ملؤه السلام والمحبة والإخاء والوحدة.