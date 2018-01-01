«مجلس خدمة الموانئ» يناقش الخطط المستقبلية مع الشركاء

ترأس العميد عبدالقادر محمد البناي، مدير مركز شرطة الموانئ، الاجتماع الدوري الثاني لمجلس الشرطة لخدمة الموانئ، لمناقشة الخطط المستقبلية واستشراف المستقبل في العمل الشرطي الخاص بالموانئ مع الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية وشبه الحكومية، بحضور نائبه العقيد سعيد سالم المدحاني، والمقدم المهندس مروان سنجل مدير مركز دبي لأمن الطيران، والمقدم راشد ثاني المهيري رئيس قسم الأمن البحري، والمقدم عبيد إبراهيم بن حضيبة رئيس قسم الشؤون الإدارية، والمقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري، والرائد عيسى بن خرباش رئيس قسم الأمن البحري، والنقيب سعيد الشميلي رئيس قسم التوقيف، والشركاء الخارجيين لشرطة دبي.

وبحث المشاركون في الاجتماع الذي عُقد في خيمة مفتوحة أمام مبنى مركز شرطة الموانئ بهدف الخروج عن النمط التقليدي في الاجتماعات داخل الغرف الرسمية، كافة التحديات التي تواجه العمل الشرطي في مجال الموانئ.