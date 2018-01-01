محمد بن راشد:متفائلون بـ2018 وبروح تحدٍّ نصل فيها لقمم جديدة من النجاح

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن تمنياته لشعب الإمارات ولجميع الشعوب الصديقة بعام جديد مليء بالخير والعطاء.

وعبر سموه عن تفاؤله بعام 2018، وبرحلة جديدة من العمل والتفاني، وبروح تحدٍّ نصل فيها لقمم جديدة من النجاح والإنجاز.

وقدم سموه الشكر لكل من ساهم في إنجازات ومبادرات عام 2017.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدات عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «الإخوة والأخوات.. مع نهاية عام ٢٠١٧ بكل إنجازاته وتحدياته.. وبكل مشاريعه ومبادراته.. نقول شكراً لكل من كان جزءاً من هذه الإنجازات.. وشكراً لكل من كان عضواً في فريق الإمارات.. وشكراً لكل من ساهم بإيجابية في جعل عالمنا أفضل وأكثر سعادة».

وأضاف سموه: «تمنياتنا للجميع بعام ٢٠١٨ مليء بالخير والعطاء.. والبركة والنماء لشعبنا الكريم ولجميع الشعوب الصديقة.. متفائلين بالعام الجديد.. ومتفائلين برحلة جديدة من العمل والتفاني.. ومتفائلين بروح تحدٍّ نصل فيها لقمم جديدة من النجاح والإنجاز».