محاكم دبي تُسعد موظفيها بالسرعة القصوى

تحشد الدوائر الحكومية في دبي جل أفكارها وجهودها لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل «الإمارة» إلى مدينة ذكية، وتطبيق الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية، من خلال الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وتبني الحلول والتقنيات الحديثة لتبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المراجعين والموظفين.

تسريع

وحرصاً منها على دعم استراتيجيات الإبداع والابتكار والسعادة والرضا الوظيفي، والخطط الطموحة لها، وكذا التفاعل مع توجهات الحكومة الذكية، أطلقت محاكم دبي تطبيقاً ذكياً، لتسريع وتسهيل الحصول على خدمات «الموارد» في الحال وبكبسة زر واحدة.

وهذا التطبيق عبارة عن جهاز يمكن وصفه بـ «موظف ذكي ومتكامل»، بإمكانه توفير خدمات إدارة الموارد البشرية لجميع موظفي المحاكم وباستخدام بطاقة الهوية التي أصبحت الآن بمثابة «DNA» لصاحبها بعد ربط جميع الخدمات والطلبات فيها.

وبحسب عبد الواحد كلداري مدير إدارة الموارد البشرية في محاكم دبي، فإن جميع خدمات وطلبات الموارد البشرية التي يحتاجها الموظفون موجودة في هذا الجهاز أو التطبيق، وبثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية، والأوردو، نظراً لاختلاف جنسيات العاملين والموظفين هناك.

وبإمكان الموظفين الاستفادة من هذه الخدمات والحصول عليها مباشرة من الجهاز دون الحاجة لتقديمها في إدارة الموارد البشرية، مذيلة بتوقيع إلكتروني للمسؤول المباشر، بالإضافة إلى خاصية متابعة حالة بعض الطلبات الأخرى.

وأكد أن إطلاق هذا التطبيق الذكي يهدف لتسهيل ممارسات العمل وخدمات الموارد البشرية، حيث يمكن بنقرة واحدة وفي أي وقت ومكان الاستفادة من شريحة واسعة من الخدمات، في وقت شدد فيه على أن مفهوم سعادة الموظفين ينسجم مع توجهات حكومتنا الرشيدة التي كرست جهودها لخدمة الناس وإسعادهم.

وأوضح كلداري أن من أبرز الخدمات المتوفرة في التطبيق تقديم إجازة وإشعار العودة منها، والاستفسار عن أرصدة الإجازات، وطلبات الإجازات السابقة، وسجلات الحضور والأذونات.

والرواتب (الحصول على المعلومات ذات الصلة بالراتب، بما في ذلك الكشوف)، وتحديث البيانات المتعلقة برقم الجوال الخاص بالموظف، أو تحديد الحالة الاجتماعية له، أو إضافة رقم جواز سفر جديد أو محدّث، أو إضافة أفراد أسرة.

ومن الخدمات أيضا، الحصول على شهادات، مثل شهادة الراتب، أو شهادة لمن يهمه الأمر لإثبات عمل الموظف في الدائرة، وغيرها من الخدمات التي تقدمها إدارة الموارد البشرية.

وأضاف مدير إدارة الموارد البشرية أن أي خدمة يطلبها الموظف باستخدام بطاقة هويته تصدر على الفور من خلال طابعة موجودة داخل الجهاز، لافتاً إلى أن تشغيل الجهاز في المحاكم أسهم في توفير وقت كل من الموظف والمدير في متابعة الشؤون الوظيفية للموظف، وهو ما يصبّ في مصلحة هدف «إسعاد الموظفي».