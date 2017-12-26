بالفيديو.. ضباب كثيف يلف مختلف مناطق الدولة

تشهد مختلف مناطق الدولة صباح اليوم ضبابا كثيفا أدى إلى انخفاض مدى الرؤية إلى 30 متراً في المناطق الساحلية والداخلية للبلاد والطرق السريعة.

وحث المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل السائقين على توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب تشكل الضباب.

من جانبها دعت شرطة دبي السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتخفيف السرعة تدريجياً وتجنب استخدام الأنوار التحذيرية (الأربعة) إلا في الحالات الطارئة.

مشاهد للضباب وهو يلف مدينة #دبي صباح اليوم .. يرجى أخذ الحيطة والحذر على الطرقات وترك مسافة كافية بين المركبات #الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/yaSC8fMHhf — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 26, 2017

⁧#المركز_الوطني_للأرصاد⁩

⁧#ضباب⁩

الآن شارع الشيخ خليفة بن زايد - الشارقة

ناصر الشرقي

⁧#هواة_الطقس⁩

⁧#أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد⁩

يرجى توخي الحذر واتباع إرشادات المرور ٌ pic.twitter.com/JZiOFc3eOh — المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) December 26, 2017

#حالة_الطرق

يوجد ضباب كثيف على معظم شوارع امارة دبي ومدى الرؤيه 30 متر على الشوارع الخارجية.

يرجى اتخاذ الحيطه والحذر . — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) December 26, 2017