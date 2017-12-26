بالفيديو.. ضباب كثيف يلف مختلف مناطق الدولة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

تصوير: عماد علاءالدين

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 تشهد مختلف مناطق الدولة صباح اليوم ضبابا كثيفا أدى إلى انخفاض مدى الرؤية إلى 30 متراً في المناطق الساحلية والداخلية للبلاد والطرق السريعة. 

وحث المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل السائقين على توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب تشكل الضباب.

من جانبها دعت شرطة دبي السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتخفيف السرعة تدريجياً وتجنب استخدام الأنوار التحذيرية (الأربعة) إلا في الحالات الطارئة. 

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