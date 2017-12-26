علي بن علوان يستعرض مبادرات شرطة رأس الخيمة

ترأّس اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، اجتماع القائد العام الدوري الثاني عشر للعام 2017، وفقاً لخطة الاتصال ضمن منهجية الاتصال والتواصل، بحضور المدراء العامّين ومدراء الإدارات، ورؤساء مراكز الشرطة بشرطة رأس الخيمة، وذلك لمناقشة تطبيقات وتنفيذ مبادرات إستراتيجية وزارة الداخلية والخطة الإستراتيجية للقيادة العليا.

مؤشرات

في بدء الاجتماع، رحّب قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالضباط، وجميع الأعضاء والحضور، كما تم استعراض نتائج المؤشرات والمبادرات الاستراتيجية عن الربع الثالث لعام 2017، في الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، ومناقشة نتائج العمليات الإدارية الرئيسية «المستوى الأول» مع ملاك العمليات الرئيسية في كل من إدارة العمليات المركزية، وإدارة الإعلام والعلاقات العامة.

وإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة، كما تم مناقشة نتائج جوائز التميز عن العام 2017، وعرض ملتقى التميز السنوي 2018، واستعراض توصيات مؤشر نسبة الشعور بالأمان، والتأكيد على نشر المبادئ الأخلاقية والقيم الإيجابية من خلال تعزيز قيمة «حسن التعامل» إحدى قيم وزارة الداخلية التي تحقق التميز المؤسسي.

استعدادات

في ختام الاجتماع، تم مناقشة استعدادات اللجنة الأمنية لاحتفالات رأس السنة، والتأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود في العمل، والالتزام بقيمة «حُسن التعامل» والعمل ضمن الفريق الواحد، لتحقيق أفضل نتائج التميز المنشودة، الأمر الذي يعزز الأمن والأمان، ويحسن مستوى الخدمات التي تقدم للجمهور.