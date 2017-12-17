عبدالله بن زايد لـ «البيان »: المرأة الإماراتية قادرة على المنافسة عالمياً

أشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقيادة سموه لمسيرة العمل الاتحادي نحو الريادة والتميز بمشاركة فاعلة للمرأة الإماراتية وقال سموه في تصريح لـ«البيان»: أقول لأمي وأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: لو لم تغرسي في داخلي احترام المرأة والنظر إليها كشريك في الحياة، وربيتني على احترامها وتقديرها كالرجل تماماً، لما كبرت وأنا مؤمن بدورها العظيم في تنمية المجتمع والنهوض بالدولة، أقول للمرأة الإماراتية: شكراً وهنيئاً، شكراً لجهودك وعطائك وتضحياتك، وهنيئاً لك هذه القيادة الحريصة على دعمك لتنافسي مثيلاتك في أي مكان في العالم، فأنت قادرة على ذلك.

مقومات

وقال: أحب أن أؤكد أن الدولة لا تدخر جهداً نحو تهيئة كافة المتطلبات الداعمة للمرأة وتوفير المقومات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها الهام في المجتمع جنباً إلى جنب مع الرجل فهما شريكين في تحقيق إنجازات الوطن وترسيخ مسيرة تنميته وتطوره وازدهاره على مختلف الصعد، والتأكيد على دورها في نهضة دولة الإمارات.

كما أن مجلس التوازن بين الجنسين يعد من المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة اتساقاً مع الخطوات التي اتخذتها منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي آمن بدور المرأة المحوري في المجتمع، فحرص على تمكينها ومنحها مكانتها المستحقة في المجتمع.