نهيان بن مبارك يحضر أفراح المرر والهاملي في أبوظبي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف محمد ساعد المرر، بمناسبة زفاف نجله «جابر» إلى كريمة عبد الله أحمد جابر الهاملي. كما حضر الحفل - الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي - عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وجمع من المدعوين والأهل والأصدقاء. وتخلل الحفل عروض لفرقة الحربية.