حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف محمد ساعد المرر، بمناسبة زفاف نجله «جابر» إلى كريمة عبد الله أحمد جابر الهاملي. كما حضر الحفل - الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي - عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وجمع من المدعوين والأهل والأصدقاء. وتخلل الحفل عروض لفرقة الحربية.
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خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس كازاخستان بيوم الاستقلال
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»
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محمد بن راشد يحضر أفراح الفلاسي والشامسي
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»
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ولي عهد الفجيرة: الاحتفاء باليوم الوطني يجسد تلاحم الشعب والتفافه حول قيادته
أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة
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عمار النعيمي يحضر أفراح العامري والفلاسي
حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان
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الشيخة فاطمة:الإمارات بقيادة خليفة حققت التوازن بين الجنسين في المجالات كافة
أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»
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عبدالله بن زايد لـ «البيان »: المرأة الإماراتية قادرة على المنافسة عالمياً
أشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
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سيف بن زايد يحضر أفراح الظاهري والعيسائي بالعين
حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
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نهيان بن مبارك يحضر أفراح المرر والهاملي في أبوظبي
حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح،
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مجلس أمناء كليات التقنية العليا يعتمد ميزانية 2018
اعتمد مجلس أمناء كليات التقنية العليا ميزانية العام الجديد 2018، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة.
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طحنون بن محمد يعزّي في وفاة حمد الظاهري
قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، صباح أمس، واجب العزاء إلى علي حمد بن ميا الظاهري وإخوانه
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ناصر الهاملي: نسعى إلى أن تكون مراكز «تعهيد الخدمات» جاذبة للمواطنين
أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين
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حصة بوحميد تطلق متجر «إنيبل» المتنقل
أطلقت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع في ديوان الوزارة بدبي متجر إنيبل المتنقل،