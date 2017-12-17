قمم رأس الخيمة تكتسـي اللون الأبيض

تحولت رمال منطقة المزرع في رأس الخيمة إلى اللون الأبيض، وجرت الشلالات الجبلية من قمة جبل جيس، في حين زينت ألوان قوس قزح منطقة غليلة شمالي الإمارة، ما دفع الأهالي والسياح، أمس، إلى الخروج للاستمتاع بالأجواء الماطرة التي رسمت لوحة خلابة بمختلف مناطق الإمارة.

وشهدت رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وانخفاض درجات الحرارة، أدت إلى تساقط حبات البرد وجريان الشلالات والأودية الجبلية، وحذرت القيادة العامة لشرطة الإمارة قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر على الطرقات وعدم ارتياد المناطق الجبلية أو الاقتراب من مواقع جريان الأدوية وتجمع مياه الأمطار.

وشهدت منطقة المزرع والحمرانية وشارع الساعدي بإمارة رأس الخيمة ازدحاماً كبيراً من مركبات الأهالي والسياح التي تسابقت للاستمتاع بتساقط حبات البرد التي غطت رمال تلك المناطق باللون الأبيض، إذ حرصت العائلات وأطفالهم على تشكيل الثلوج والتقاط الصور التذكارية التي توثق تلك اللحظات الفريدة، وشهدت المنطقة ازدحاماً كبيراً من العائلات وسط رقابة دوريات الشرطة للحفاظ على سلامتهم ومنع وقوع الحوادث.

غيوم

وكان للقادمين إلى قمة جبل جيس موعد مع السعادة خلال ملامسة الغيوم والسحب التي غطت القمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات، لتستكمل اللوحة الخلابة التي رسمتها ألوان قوس قزح وجريان الشلالات الجبلية في منطقتي غليلة ووادي البيح.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي، المدير العام لدائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن غرفة الطوارئ والفرق الفنية بالدائرة استعدت للتعامل بشكل فوري مع بلاغات الأهالي، لافتاً إلى أن فرق الطوارئ تتضمن الشاحنات الكبيرة ودوريات راقب، إذ تم توزيع 85 تنكر لسحب المياه من شوارع الإمارة، بينها 50 تنكر وضعتها الشركات الخاصة تحت تصرف الدائرة، و29 مضخة ثابتة بالشوارع المنخفضة، إضافة إلى 20 مضخة احتياطية.

وحذر المقدم مروان عبد الله جكة، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في شرطة رأس الخيمة، قائدي المركبات ومرتادي الطرقات توخي الحيطة والحذر والقيادة بتروٍّ خلال هطول الأمطار الغزيرة، وتؤكد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ضرورة عدم ارتياد المناطق الجبلية أو الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمع مياه الأمطار.