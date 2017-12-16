محمد بن زايد يستقبل رئيس "الفيفا"

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ جياتي افانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا" الذي يزور البلاد حاليا لحضور نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم 2017 والتي تقام بمدينة ابوظبي.

ورحب سموه برئيس الفيفا في الامارات متمنيا له زيارة موفقة وناجحة للدولة.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول عدد من القضايا الرياضية التي تهم الجهات المعنية بالدولة والاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا" وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم تطوير الرياضة الجماهيرية الأولى باعتبارها ملتقى انسانيا واجتماعيا لمحبي رياضة كرة القدم من مختلف الدول والشعوب.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم دولة الامارات لمختلف الرياضات التي من شأنها أن تسهم بالتبادل الثقافي بين الشعوب وتعزز صلات التقارب والتعارف بينها في إطار تنافس رياضي شريف يرتقي باللعبة الى الإبداع وتطوير مستوى الرياضة.

من جانبه أعرب رئيس الفيفا عن شكره وتقديره للتنظيم الناجح الذي حققته دولة الامارات في استضافة نهائي الأندية .. مشيدا بالبنية التحتية الرياضية المتطورة التي أسهمت وتساهم في إنجاح أي بطولة دولية تستضيفها الإمارات.

حضر اللقاء سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للأندية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.