أمطار غزيرة على الفجيرة والساحل الشرقي

تسبب المنخفض الجوي إلى هطول أمطار غزيرة على الفجيرة والمناطق المجاورة لها ، خلال فترة المساء ، مصحوبة برياح باردة ، أدت إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة ، إذ جرت على اثرها مياه الأمطار في المنحدرات الجبلية وسالت من سفوح الجبال،كما غمرت المياه الشوارع والميادين في كافة أنحاء الساحل الشرقي .

وطالبت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بتوخي الحيطة والحذر من قبل السائقين ،والابتعاد عن مسارات الأودية ومحيط السدود، بسبب غزارة الأمطار التي تشهدها المنطقة.