أمطار غزيرة على الفجيرة والساحل الشرقي

المصدر:
  • الفجيرة - عائشة الكعبي
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تسبب المنخفض الجوي إلى هطول أمطار غزيرة على الفجيرة والمناطق المجاورة لها ، خلال فترة المساء ، مصحوبة برياح باردة ، أدت إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة ، إذ جرت على اثرها مياه الأمطار في المنحدرات الجبلية وسالت من سفوح الجبال،كما غمرت المياه الشوارع والميادين في كافة أنحاء الساحل الشرقي .

وطالبت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بتوخي الحيطة والحذر من قبل السائقين ،والابتعاد عن مسارات الأودية ومحيط السدود، بسبب غزارة الأمطار التي تشهدها المنطقة.

 

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