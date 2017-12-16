تسبب المنخفض الجوي إلى هطول أمطار غزيرة على الفجيرة والمناطق المجاورة لها ، خلال فترة المساء ، مصحوبة برياح باردة ، أدت إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة ، إذ جرت على اثرها مياه الأمطار في المنحدرات الجبلية وسالت من سفوح الجبال،كما غمرت المياه الشوارع والميادين في كافة أنحاء الساحل الشرقي .
وطالبت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بتوخي الحيطة والحذر من قبل السائقين ،والابتعاد عن مسارات الأودية ومحيط السدود، بسبب غزارة الأمطار التي تشهدها المنطقة.
أمطار غزيرة على الفجيرة والساحل الشرقي#أمطار_الخير#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائماhttps://t.co/2Y3G2isXRZ pic.twitter.com/W8xApvKTkH— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٦ ديسمبر، ٢٠١٧