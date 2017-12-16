محمد بن راشد يحضر أفراح الفلاسي و الشامسي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حفل الإستقبال - الذي أقيم في قاعة الرمال للأفراح على طريق دبي - العين مساء اليوم، بمناسبة زفاف كل من أحمد عبيد سعيد بن حميدان إلى كريمة علي محمد سعيد بن حميدان و راشد علي عبدالله بن حميدان إلى كريمة سعيد حميد سلطان الرزي الشامسي وحميد حران بن حميدان الفلاسي إلى كريمة محمد عبدالله جمعة بن حميدان.

وحضر الحفل عدد من أعيان البلاد وأعيان وأبناء القبائل وأقارب المعاريس.

وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لآل الفلاسي وآل الشامسي أفراحهم متمنيا للمعاريس حياة أسرية سعيدة مكللة بالفرح والسرور و الاستقرار.

من ناحية آخرى حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي حفل الإستقبال بمناسبة زفاف كل من أحمد عبيد سعيد بن حميدان و راشد علي عبدالله بن حميدان وحميد حران بن حميدان الفلاسي .

وهنأ سموه المعاريس وبارك لآل الفلاسي وآل الشامسي أفراحهم.