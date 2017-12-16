تواصل أمطار الخير على الدولة

تواصلت لليوم الثاني على التوالي أمطار الخير على مناطق متفرقة من الدولة.
أمطار خفيفة على منطقة ضدنا في الفجيرة#المركز_الوطني_للأرصاد@NCMS_media#أمطار_الخير#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/u7ORIcK9HD— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 16, 2017
وتراوحت الامطار بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة،حيث شهدت منطقة غليلة في رأس الخيمة هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة.
هطول أمطار على "الظفرة" طريق #أبوظبي الغويفات ومناطق الرويس والحمراء وأم الأشطان— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 16, 2017
#أمطار_الإمارات #البيان_القارئ_دائما @NCMS_media pic.twitter.com/KR6n4LnCEy
أمطار على منطقة الرفيعة في الشارقة#المركز_الوطني_للأرصاد @NCMS_media#أمطار_الخير#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rqXGYL1Fuf— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 16, 2017
وشهدت منطقة الحمرا وأم الأشطان والرويس في الظفرة هطول امطار غزيرة ومتوسطة.
كما شهدت منطقة الرفيعة في الشارقة أمطارا متوسطة وشهدت منطقة ضدنا في الفجيرة امطاراً خفيفة.
وحذر المركز الوطنى للأرصاد من ارتياد البحر أو ممارسة الأنشطة البحرية حالياً وحتى العاشرة صباح غدٍ الأحد بسبب تشكل السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة وإضطراب موج البحر أحيانا في الخليج العربي وبحر عمان خلال هذه الفترة.
حركة السحب على جبل جيس#المركز_الوطني_للأرصاد@NCMS_media #أمطار_الخير— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 16, 2017
#أمطار_الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Uog2GDhtJY
لقطات للسحب على منطقة غليلة #المركز_الوطني_للأرصاد @NCMS_media#أمطار_الخير#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/awHClIOUbC— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 16, 2017