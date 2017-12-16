تواصل أمطار الخير على الدولة

تواصلت لليوم الثاني على التوالي أمطار الخير على مناطق متفرقة من الدولة.

وتراوحت الامطار بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة،حيث شهدت منطقة غليلة في رأس الخيمة هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة.

وشهدت منطقة الحمرا وأم الأشطان والرويس في الظفرة هطول امطار غزيرة ومتوسطة.

كما شهدت منطقة الرفيعة في الشارقة أمطارا متوسطة وشهدت منطقة ضدنا في الفجيرة امطاراً خفيفة.

وحذر المركز الوطنى للأرصاد من ارتياد البحر أو ممارسة الأنشطة البحرية حالياً وحتى العاشرة صباح غدٍ الأحد بسبب تشكل السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة وإضطراب موج البحر أحيانا في الخليج العربي وبحر عمان خلال هذه الفترة.