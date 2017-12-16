«كهرباء دبي» تحصد ميدالية التميّز في المسؤولية المجتمعية

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على ميدالية التميز الذهبية في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الوطن العربي، التي تقدمها المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية في دورتها الـ 12، وذلك خلال فعاليات «الملتقى الإقليمي للشخصيات والمؤسسات التي تعتمد مفاهيم المسؤولية الاجتماعية جزءاً من نشاطها المؤسسي»، التي أقامتها المنظمة في فندق سافوي، في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية.

تسلم الميدالية الذهبية طه الحمري، اختصاصي إسعاد المجتمع في الهيئة، حيث استعرض تجربة الهيئة الريادية في مجال المسؤولية المجتمعية، ومبادراتها الداعمة للعمل المجتمعي والتطوعي، ودورها في تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وبهذه المناسبة، أعرب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بتتويج الهيئة بميدالية التميز الذهبية في مجال المسؤولية المجتمعية، مؤكداً أن هذه الميدالية تشكل إضافة إلى سجل الهيئة الحافل بالإنجازات المجتمعية والإنسانية، وقال: «تتبنى الهيئة استراتيجية واضحة لترسيخ قيم المسؤولية المجتمعيّة، وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة».وأضاف: «لدى الهيئة رسالة واضحة تتمثل بالالتزام نحو تحقيق السعادة لكافة المعنيين وتعزيز رؤية دبي. ونفتخر بالإنجازات التي حققتها الهيئة في مجال العمل المجتمعي وصنع التغيير فيه، حيث ارتفعت نسبة سعادة المجتمع من 82% في عام 2013 إلى 89% في عام 2016. وقد أطلقنا خلال عام الخير حزمة من المبادرات المجتمعية على المستويين المحلي والعالمي ».