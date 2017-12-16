طيران الإمارات تشغّل طائرة A380 لمرة واحدة إلى البحرين

شغلت «طيران الإمارات» أمس طائرة الإيرباص A380 لمرة واحدة إلى مطار البحرين الدولي، وذلك لمشاركة المملكة احتفالاتها باليوم الوطني السادس والأربعين ، وتعد الرحلة «ئي كيه 835» واحدة من أقصر رحلات الإيرباص A380 في العالم، ومدتها ساعة و15 دقيقة، وتولى قيادة الطائرة القبطان حسن الساطــع ومساعــده الضابــط أول جاسم العسكــري وكلاهمــا مــن البحريــن.

وكانت «طيران الإمارات» قد بدأت خدمة البحرين في عام 2000، وقامت منذ ذلك الحين بتطوير عملياتها في المملكة من خلال زيادة عدد رحلاتها وفقاً لمتطلبات السوق، إذ تسير إليها 4 رحلات يومية، متيحة إمكانية وصول المسافرين من البحرين إلى أكثر من 150 وجهة عالمية، وتوظــف الناقلة 71 شخصــاً يحملــون الجنسيــة البحرينيـــة ويتولــون مناصب عدة كطيــارين وأفـراد أطقــم الخدمــات الجويــة وغيرهــا.

رفاهية

وتوفر طائرة الإمارات الإيرباص A380 التي وصلت إلى البحرين 120 مقعداً في الدرجة السياحية و58 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال بالطابق العلوي، و437 مقعداً في الدرجة السياحية بالطابق الرئيس، ويستمتع الركاب في جميع الدرجات بنظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفية الجوي ice الحائز جوائز عالمية والذي يوفر أكثر من 2500 قناة منوعة تعرض الأفلام الحديثة والكلاسيكية والوثائقية والموسيقى وألعاب الفيديو حسب الطلب.