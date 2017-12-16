طحنون بن محمد يحضر أفراح الظاهري والعيسائي بالعين

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد راشد حارب الظاهري بمناسبة زفاف نجله عمر إلى كريمة محمد علي مسعود العيسائي. كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة أفراح هيلي بمدينة العين سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل بأبوظبي والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان. وبارك سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان للعريس وذويه هذه المناسبة، متمنياً لهم دوام الفرح والسعادة في ظل حياة أسرية آمنة ومستقرة ورغيدة.
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