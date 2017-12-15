محمد بن راشد يحضر أفراح العامري والفلاسي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله سعيد بالحب العامري لمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة محمد سيف المقعودي الفلاسي في قاعة الرمال للأفراح على طريق دبي / العين مساء اليوم.

وحضر الحفل عدد من أعيان البلاد ووجهاء وأبناء القبائل وأقارب العروسين وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للعروسين وذويهما أفراحهم وتمنى سموه للعروسين حياة زوجية وأسرية سعيدة.