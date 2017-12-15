محمد بن راشد ومحمد بن زايد: البحرين قلـب الخليج وواحة خير وسلام

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وشعب البحرين بمناسبة اليوم الوطني الـ46 للمملكة، وأكدا سموهما أن البحرين قلب الخليج، وواحة خير وتسامح وسلام، ويجمعها مع الإمارات أخوّة راسخة ومحبة دائمة.

فرحة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينات عبر حساب سموه في «تويتر»: «كل التهنئة لأهلنا في مملكة البحرين، ولأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة اليوم الوطني البحريني الـ46.. فرحتكم فرحتنا، ومجدكم مجد لنا، ومناسباتكم الوطنية هي مناسبة لتقارب شعبينا».

وأضاف سموه: «البحرين قلب الخليج، وأهل البحرين هم أهل محبة ومودة من جميع شعوب الخليج.. نسأل الله أن يحفظ البحرين وأهلها، ويديم على الخير والمحبة أفراحها وأمنها واستقرارها».

اعتزاز

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينات عبر حساب أخبار سموه في «تويتر»: «تهانينا للملك حمد ولأهلنا في البحرين بيوم المملكة الوطني 46.. أدام الله أيامكم بالأفراح والمسرات.. نشاطركم البهجة بهذه المناسبة المجيدة، معتزين بما يجمعنا مع البحرين الشقيقة قيادةً وشعباً، من أخوّة راسخة ومحبة دائمة وتعاون مشترك».

وأضاف سموه: «46 عاماً ومسيرة نهضة البحرين تواصل خطاها نحو مزيد من التقدم والرخاء برعاية ربان سفينتها الملك حمد، وبعزيمة أهل البحرين الكرام وفاء وعرفانا لعطاء الأوائل الذين أرادوا للبحرين أن تبقى دوماً واحة خير وتسامح وسلام تنبض بأصالتها العربية وهويتها الخليجية».