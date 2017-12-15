الأول من يناير إجازة رأس السنة الميلادية للقطاع الخاص

تقرر أن يكون يوم الاثنين الموافق الأول من شهر يناير 2018 إجازة للعاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الميلادية.

جاء ذلك بموجب تعميم وزاري أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين.

ورفع معاليه أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

كما هنأ معاليه حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة.