المري يكرّم متعاونين مع إدارة المرور

كرّم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عدداً من المواطنين المتعاونين مع الإدارة العامة للمرور عبر برنامج (كلنا شرطة)، بحضور العميد عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور ونائبه العقيد جمعة بن سويدان.

وأشاد بالمكرمين وهم يوسف عبدالله المرزوقي، وعائشة خميس بالكحود، ومحمد قريش أحمد الفلاسي، ومحمد علي المالكي محمد، وخالد خليفة النعيمي، وعبدالله حسن عبدالله، وعبدالرزاق يوسف، مؤكداً سعادته أنهم كانوا مثالا يحتذى به في التعاون مع الإدارة العامة للمرور، وخاصة أن برنامج كلنا شرطة يعتمد على أفراد المجتمع في رصد الظواهر السلبية المرورية، لافتاً إلى أن كثيراً من الناس لديهم ملاحظات في الشارع، ويتعرضون لمواقف قد تعرضهم أو تعرض أشخاصاً آخرين للخطر من جانب سائقين متهورين، وفي هذه الظروف يتعين عليهم الاتصال مباشرة ببرنامج (كلنا شرطة) على الرقم المجاني (901) والإبلاغ عن الشخص المخالف.

ومن جهته قال العميد سيف مهير المزروعي عن آلية العمل في البرنامج: إن البرنامج لا يحرر المخالفة بمجرد تلقي مكالمة هاتفية من المشتكي أو المتصل، بل يتم الاتصال بالشخص المخالف وإبلاغه بالمخالفة التي ارتكبها والتأكد من أنه كان في الشارع المذكور وقت البلاغ، وفي حال تكرار الشكوى تسجل المخالفة ضده.

وأوضح العميد سيف المزروعي أنه بحسب إجراءات الإدارة العامة للمرور يصنف برنامج (كلنا شرطة) المبلغين إلى نوعين، الأول هم العسكريون، وهؤلاء تسجل المخالفات مباشرة بمجرد إبلاغهم عنها دون الحاجة للتأكد من مرتكب المخالفة، والنوع الثاني وهم أفراد المجتمع من المدنيين، حيث يتم التأكد من بلاغاتهم أولاً وإذا ثبتت صحتها يتم اتخاذ إجراء على أساسها سواء بمخالفة الشخص الذي تم الإبلاغ عنه أو تصنيف الحالة من قبل المختصين في البرنامج.

وفي ختام التكريم عبر المكرمون عن سعادتهم واعتزازهم بهذا التكريم الذي يعد مصدر فخر لنا وتقدير من مؤسسة حضارية، مؤكدين أن البرنامج خطوة نحو الحد من التجاوزات والمخالفات المرورية، التي يرتكبها بعض العابثين بقواعد السير والمرور في الإمارة، وتجاوزات بعض السائقين المتهورين، التي تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، داعين في الوقت ذاته أفراد المجتمع إلى المشاركة في برنامج كلنا شرطة.