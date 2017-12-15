تقلبات جوية وأمطار اليوم

تسود البلاد حالة من حالات عدم الاستقرار الجوي اعتباراً من اليوم قد تستمر أربعة أيام، حيث تزداد كميات السحب على المناطق الشمالية والشرقية والجزر، يتخللها بعض السحب الركامية وسقوط الأمطار والرياح معتدلة السرعة إلى نشطة وقوية خاصة فوق البحر مع وجود السحب الركامية.

ومن المتوقع أن يزداد تعمق المنخفضات الجوية العلوية والسطحية المصاحبة لكتلة هوائية باردة قادمة من الشمال اعتباراً من يوم غد «السبت» تؤدي إلى تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الشدة ومصحوبة بالرعد أحياناً وعلى فترات.

وجدد المركز الوطني للأرصاد أمس تحذيراته بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه خاصة الأماكن القريبة من المرتفعات وعن أماكن جريان الأودية وعدم ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان خلال هذه الفترة.

ودعا المركز إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، ونصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه خاصة الأماكن القريبة من المرتفعات وعن أماكن جريان الأودية.

ونصح - في حال نشاط السحب الركامية - بتجنب الوقوف تحت الأشجار العالية والمنفردة وأعمدة الكهرباء والاتصالات وكذلك تجنب استخدام الهواتف المتحركة إلا عند الضرورة القصوى، مشدداً على عدم ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان خلال هذه الفترة.

وقاية في دبي

أكد العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، خطورة الحوادث التي تقع في الأجواء الماطرة، نتيجة لتدني مستوى الرؤية لدى السائقين، خاصة إذا كانت القيادة بإهمال وبسرعة كبيرة وتهور.

وأكد العميد المزروعي أهمية استخدام جميع المركبات للأنوار في ساعات الصباح الباكر عند الخروج إلى العمل.

وأضاف العميد المزروعي أنه يجب تجنب استخدام الإشارات الأربع إلا عند وقوع حادث أو لتحذير السائقين الآخرين من وجود شيء غير عادي على الطريق، حيث يؤدي استخدام الإشارات الأربع بصورة متواصلة خلال الضباب، إلى حرمان قائد المركبة من استخدام تلك الإشارات لتحديد نيته تغيير مساره، أو التحذير من أية طوارئ على الطريق.

التزام في أبوظبي

دعت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر والانتباه بسبب التقلبات الجوية التي يتوقع أن تشهدها الدولة خلال الأيام المقبلة في الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر الجاري وحضتهم على التأكد من جودة وكفاءة عمل الفرامل وماسحات الزجاج لمركباتهم.

وأكد العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة في الأحوال الجوية التي تشهد سقوط الأمطار واتباع قواعد وإجراءات السلامة من خلال الالتزام بخفض السرعات وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وتجنب الضغط فجأة على الفرامل لأن كفاءة الفرامل تقل عند وجود أرض مبتلة وأن يكون تدريجياً لتفادي الانزلاق، واستخدام ماسحات الزجاج وأنوار السيارة لرؤية الطريق بوضوح في حال انخفاض الرؤية الأفقية.

اجتماع في الشارقة

ترأس العميد علي سالم الخيال مدير عام العمليات المركزية اجتماعاً تنسيقياً حول استعدادات شرطة الشارقة وجاهزيتها لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة وحالة عدم الاستقرار الجوي خلال الفترة المقبلة التي ستشهدها الدولة .

حضر الاجتماع العقيد محمد عبدالله العوبد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية والعقيد أحمد بن درويش مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى والعقيد علي رحمه العويس مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة والمقدم عاشور سبت مدير إدارة المهام الخاصة والمقدم جاسم بن هدة السويدي مدير إدارة العمليات وعدد من ضباط الاختصاص بالجهات المعنية بشرطة الشارقة. وناقش الاجتماع الاستجابة السريعة والاجراءات الاحترازية والادوار المناطة بجهات الدعم المساندة وكيفية التنسيق فيما بينها لمواجهة أي حالات طارئة متوقعة ومراجعة الخطط الاستباقية الموضوعة للتعامل مع الحالات الطارئة والحد من آثارها وتداعياتها مع التركيز على الاستجابة السريعة والتعامل معها في المستقبل للحد من آثارها ومخاطرها.

شرطة عجمان متأهبة

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان عن استعدادها وجاهزيتها لمواجهة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع خلال الفترة المقبلة، وجاهزيتها لتقديم المساعدة للجمهور، وضمان انسيابية الحركة المرورية، حيث سيتم نشر الدوريات في الطرق الحيوية ومختلف مناطق الإمارة، وتكثيف الجهود للتعامل مع كل البلاغات والحوادث التي تتلقاها غرفة العمليات، للسيطرة على الحوادث المرورية والحالات الطارئة، حفاظاً على سلامة الأرواح، وتعزيز الأمن والأمان انطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى ضبط أمن الطرق.

استعدادات بالفجيرة

وجه اللواء محمد أحمد بن غانم القائد العام لشرطة الفجيرة، بتكثيف تواجد وانتشار الدوريات الأمنية والمرورية على جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية وبالأخص المناطق الأكثر عرضة لتجمع مياه الأمطار بشكل مباشر، وذلك في إطار استعدادات القيادة للحالة الجوية المرتقبة خلال الأيام المقبلة، حيث تم عقد اجتماع لبحث ومناقشة الإجراءات والترتيبات اللازمة وذلك استعداداً لأي تغيير في الحالة الجوية مع كل المديرين العامين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنيين الذين أكدوا استعدادهم للتعامل في حال وجود أي طارئ.

توجيه

وجه المقدم سيف عبد الله الفلاسي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان كل السائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء، وخاصة عند استخدام الطرق الواقعة بالقرب من المباني حديثة الإنشاء، تفادياً للحوادث والإصابات الواقعة نتيجة تساقط المواد الخطرة على الطرق أو نتيجة القيادة بسرعة زائدة ودون انتباه.