محمد بن راشد ومحمد بن زايد مهنئين باليوم الوطني للمملكة: البحرين قلب الخليج وواحة تسامح

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وشعب البحرين، بمناسبة اليوم الوطني الـ46 للمملكة، وأكد سموهما أن البحرين قلب الخليج النابض بالعروبة، وواحة خير وتسامح وسلام، ويجمعها مع الإمارات أخوّة راسخة ومحبة دائمة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، عبر «تويتر»، في تهنئته للعاهل: «فرحتكم فرحتنا، ومجدكم مجد لنا، ومناسباتكم الوطنية هي مناسبة لتقارب شعبينا». وأضاف سموه: «البحرين قلب الخليج، وأهل البحرين هم أهل محبة ومودة من جميع شعوب الخليج، نسأل الله أن يحفظ البحرين وأهلها، ويديم على الخير والمحبة أفراحها وأمنها واستقرارها».

وفي تدوين مماثل عبر «تويتر»، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في تهنئته: «نشاطركم البهجة بهذه المناسبة المجيدة، معتزين بما يجمعنا مع البحرين الشقيقة قيادةً وشعباً، من أخوّة راسخة ومحبة دائمة وتعاون مشترك».

وأضاف سموه: «46 عاماً ومسيرة نهضة البحرين تواصل خطاها نحو مزيد من التقدم والرخاء برعاية ربان سفينتها الملك حمد، وبعزيمة أهل البحرين الكرام، وفاءً وعرفاناً لعطاء الأوائل الذين أرادوا للبحرين أن تبقى دوماً واحة خير وتسامح وسلام تنبض بأصالتها العربية وهويتها الخليجية».