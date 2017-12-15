أمطار متوقعة على البلاد

توقّع المركز الوطني للأرصاد والزلازل أن تشهد الأحـــوال الجوية حالة من عدم الاستقرار الجوي اعتباراً من اليوم وتتعمق غداً السبت، مع تأثر الدولة بامتداد منـــخفض جــوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع كتلة هوائية باردة من الشمال، ما يؤدي إلى تكاثر كميات السحب تدريجياً ابتداءً من غد، تتخللها بعض الســـحب الركامية الممطرة، خاصة على المناطق الشمالية والشرقية والجزر.

وقال المركز إنه من المتوقع أن يزداد تعمق المنخفضات الجوية العلوية والسطحية من الغد إلى الاثنين، ليستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، تتخللها السحب الركامية، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة ومصحوبة بالبرق أحياناً على فترات.

ونوه بأنه من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الشرقية والشرقية خلال هذه الفترة، وتكون قوية أحياناً خاصة على البحر مع سحب ركامية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، في حين يكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً، خاصة مع وجود السحب الركامية.