«طرق دبي»: 77 % من المواقف لم تطرأ عليها زيادة في التعرفة

أوضحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن أسعار المواقف في المناطق التطويرية، يتم تحديد التعرفة لكل رمز فيها بناء على الدراسات الميدانية، وحاجة الطلب لكل منطقة، بما يحقق أعلى معدل دوران للموقف الواحد، لذلك، يوجد تفاوت في الأسعار بين الرموز المختلفة، لافتة إلى أن المواقف في دبي تقسم إلى فئتين أساسيتين، وتشمل الأولى الرموز A وB، والثانية C وD، فيما تعد الرموز من E وحتى H، خاصة بالمناطق التطويرية.

وأكدت الهيئة أنها طبقت التعرفة الجديدة التي أقرها المجلس التنفيذي بالقرار رقم 5 لسنة 2016، بشأن تنظيم مواقف المركبات في دبي أواخر مايو من العام الماضي، وبناء عليه، طبقت التعرفة الجديدة على 23 % فقط من المواقف العامة في الإمارة، والتي تبدأ قيمة التعرفة فيها من 4 دراهم للساعة الواحدة، ودرهمين للنصف ساعة في المواقف الجانبية، و3 دراهم للساعة الواحدة لمواقف الساحات، في حين تم الإبقاء على 77 % من إجمالي المواقف من دون أي زيادة في التعرفة.

وسائل الدفع

وفي ما يتعلق بعمليات دفع الرسوم في المواقف، أوضحت الهيئة أن هناك 5 وسائل لدفع الرسوم، وهي العملات المعدنية، ويتم استخدامها في الأجهزة المخصصة والموزعة في أرجاء المواقف، من خلال وضع العملات من فئة الدرهم ونصف الدرهم مقابل المدة وفئة الموقف، كما يمكن الدفع عن طريق التطبيق الهيئة الذكي «RTA Dubai»، وبطاقة نول، التي يمكن استخدامها للدفع في الأجهزة المخصصة والموزعة في أرجاء المواقف، إضافة إلى البطاقات الموسمية، وهي بطاقات اشتراك بالمواقف العامة، تتيح لحاملها استخدام المواقف العامة في إمارة دبي، تبعاً للرمز الموجود في لوحات المواقف، دون الحاجة إلى دفع الرسوم في كل مرة، وكذلك عن طريق الرسائل النصية القصيرة «mParking» ثنائية اللغة، وتتم عبر إرسال رسالة نصية قصيرة بصيغة محددة، ليتلقى بعدها المستخدم رسالة تأكيد نجاح عملية الدفع بالخصم من رصيد الهاتف، فضلاً عن رسائل تنبيه باقتراب انتهاء الوقت المسموح به في المواقف، وذلك قبل 10 دقائق من انتهاء الوقت المحدد.

مواقف سكنية

وفي ما يتعلق بالمواقف السكنية المصنفة تحت الرمز R، والمقصود بها المواقف العامة في المنطقة السكنية، التي يحظر على غير ساكني هذه المنطقة الوقوف فيها خلال الفترة الليلية من الساعة 12 ليلاً إلى الساعة 8 صباحاً، فحددت لها الهيئة عدداً من الشروط والضوابط، حيث يُصرف لقاطني المناطق السكنية التي توجد فيها حاجة ملحة لمنع إيقاف مركبات غير الساكنين فيها ليلاً، تصاريح بحسب تقدير الإدارة المختصة، ويتم ربط أعداد التصاريح بحجم الشقة أو الفيلا، بناء على بعض المعايير، حيث يمنح صاحب الشقة السكنية التي تتكون من غرفة وصالة أو استوديو تصريح لمركبتين، فيما يمنح مالك أو مستأجر الشقة التي تتكون من غرفتين وصالة 3 تصاريح، والتي تتكون من ثلاث غرف وصالة 4 تصاريح، فيما يمنح مستأجر الفيلا أو الشقة السكنية التي تتكون من أربع غرف وأكثر 5 تصاريح.

آلية

وأوضحت الهيئة أن هذه التصاريح، تصدر في شكل بطاقة بلاستيكية أو ورقية، أو بأي شكل معتمد، ليتم استخدامه من قبل الساكن، ويمنح لسنة واحد قابلة للتجديد بذات الشروط والإجراءات، ولا يمكن استخدامه في المواقف المحجوزة، وهو صالح للاستخدام في المنطقة السكينة المحددة، ويمكن للراغبين الحصول على التصريح، التقدم بطلب للإدارة المختصة في الهيئة، مرفقاً به ملكية الوحدة السكنية أو عقد إيجاري معتمد، وملكية المركبات المطلوب إصدار التصاريح بأرقامها، وتتضمن بيانات البطاقة بعد إصدارها، رقم المركبة المصرح لها، ومدة صلاحية التصريح، نوع التصريح ورقمه، إضافة إلى المنطقة، أو أرقام أجهزة دفع رسوم المواقف المصرح بالوقوف بالقرب منها.