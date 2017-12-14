حميد النعيمي يستقبل القنصل السعودي

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه بالديوان الأميري صباح أمس عبدالهادي بن محمد الشافي قنصل عام المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي جاء للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام منصبه لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالقنصل العام السعودي، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون لتسهيل مهمته ومساعدته على أداء مهام عمله.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل توطيدها في شتى المجالات.

وأثنى القنصل العام السعودي على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، مشيداً بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف الميادين الثقافية والاجتماعية والصحية والتعليمية والعمرانية وغيرها.

حضر اللقاء الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو الحاكم، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وكبار المسؤولين.