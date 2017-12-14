متعاملون يثمنون إصدار الملكية الدائمة للمركبات

أشاد متعاملون بالملكية الدائمة للمركبات التي بدأت شرطة أبوظبي إصدارها لمرة واحدة بدون تدوين تاريخ الانتهاء، اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر الجاري، مؤكدين أنها مبادرة ريادية، ضمن المشاريع الابتكارية ذات الجودة والكفاءة العالية التي استحدثتها شرطة أبوظبي لإسعادهم وتحقيق رضاهم.

إسعاد

وأكد العميد إبراهيم ناصر الشامسي، مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات، حرص شرطة أبوظبي على تدشين المشاريع التي تسهم في إسعاد المتعاملين، من خلال تسخير الإمكانيات كافة لتقديم أفضل الخدمات، باستخدام التقنيات الذكية، والمتوافقة مع الجهود الرامية للتحول الكامل إلى الحكومة الذكية. وقال: إن الملكية الدائمة للمركبات، تسهم في سرعة إنجاز المعاملات، والحصول على الخدمة نفسها بأقل وقت وجهد للمتعاملين، من دون مراجعة مراكز الخدمة. وأشار إلى أنه بإمكان أصحاب المركبات التأكّد من الفترة الزمنية لانتهاء ملكيات المركبات، عبر استخدام التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي، واختيار نافذة «عرض ملكية مركبة» لكي تظهر جميع البيانات الخاصة بالملكية، وتشمل تاريخ الانتهاء، كما يمكن الاستفادة من خدمات ترخيص المركبات باستخدام أجهزة «سهل» الموجودة حالياً في بعض محطات تعبئة الوقود، وفي المراكز التجارية قريباً.

إجراءات

وتطرّق إلى الإجراء المعمول به بشأن الفحص الفني لتجديد المركبات، مشيراً إلى إعفاء المركبات الجديدة من الفحص التي لم يمضِ عليها 3 سنوات من تاريخ التسجيل، وما دون ذلك يمكن للمتعاملين مراجعة مركزي الفحص الفني بمبنى السلامة في أبوظبي والمصفح على مدار 24 ساعة من الأحد وحتى الخميس.

تجربة وتحدّث متعاملون عن تجربتهم في إصدار الملكية الدائمة للمركبات بدون تدوين تاريخ الانتهاء، بحيث يتم إشعار أصحاب المركبات بالتجديد قبل شهر من تاريخ الانتهاء عبر الرسائل النصية، وأجمعوا على نجاح خدمات مديرية ترخيص السائقين والآليات بشرطة أبوظبي، بجميع المقاييس.

دقة

وأكد المواطن سعيد مرزوق النعيمي أن المبادرات الابتكارية التي تقدمها شرطة أبوظبي تسهم بشكل مباشر في إسعاد المتعاملين.

وأكد خليفة محمد سالم الحضرمي (عُماني الجنسية) نجاح شرطة أبوظبي في تقديم خدمات فريدة من نوعها، أثارت إعجابه بتنوعها وسهولتها.

مرونة

ووصفت تيما محمد (أميركية الجنسية)، خدمة الملكية الدائمة للمركبات بأنها مرنة وسهلة جداً، مشيرةً إلى أن الخدمة مكّنت الجمهور من الاستفادة منها.