انطلاق الرحلة 13 ضمن الجسر الجوي لإغاثة الروهينغا

أعلنت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، أمس، انطلاق الرحلة 13 من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي ضمن الجسر الجوي الإغاثي متوجهةً إلى بنغلاديش، لتقديم العون لنحو 31 ألف شخص في مخيمات لاجئي الروهينغا.

وأكدت سموها أن عمال الإغاثة هم من أبطال العالم المجهولين، وأن تفانيهم يلهمنا جميعاً لبذل مزيد من الجهد لمساعدة الآخرين.

جاء ذلك في تدوينات لسموها عبر حسابها الرسمي على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستغرام».

وقالت سموها: «انطلقت اليوم (أمس) من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي الرحلة الـ13 ضمن الجسر الجوي الإغاثي متوجهة إلى بنغلاديش، لتقديم العون لنحو 31 ألف شخص في مخيمات لاجئي الروهينغا، وهي تحمل أغطية ومصابيح شمسية وأجهزة تنقية المياه المحمولة، وغيرها من مواد الإعاشة المقدمة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركاء مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية».

وأضافت: «تم خلال الرحلة، وهي الثالثة عشرة ضمن الجسر الجوي الإغاثي الذي انطلق من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، نقل وحدات تخزين متنقلة وأدوات مكتبية مخصصة لعمال الإغاثة في الميدان».

ووجّهت سموها تحية تقدير إلى عمال الإغاثة الذين دائماً ما يأتون في طليعة المهام الإنسانية، وقالت: «عمال الإغاثة هم من أبطال العالم المجهولين، على الرغم من تفانيهم الذي يلهمنا جميعاً لبذل مزيد من الجهد لمساعدة الآخرين».

عبّرت سمو الأميرة هيا بنت الحسين عن فخرها بالتزام وتفاني أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وجميع موظفي المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

جاء ذلك في تدوينات لسموها عبر حسابها على «تويتر».

وقالت: «عقدنا، يوم أمس، اجتماع مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، وأنا فخورة جداً بالتزام وتفاني أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وجميع موظفي المدينة». وأضافت: «المدينة العالمية للخدمات الإنسانية هي أكبر مركز للمخزون اللوجستي من حيث القيمة، وتستضيف 9 هيئات تابعة للأمم المتحدة، إلى جانب 60 منظمة دولية ومؤسسة غير ربحية».

وختمت سموها تدويناتها بالقول: «خلال هذا العام، نفذنا أكثر من 20 رحلة جوية وعمليات شحن بحري لإيصال المساعدات الإنسانية من أعضاء المدينة العالمية للخدمات الإنسانية إلى المستفيدين في بنغلاديش وهايتي والعراق وأوغندا وسيراليون ومدغشقر والصومال».