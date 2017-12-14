عمار النعيمي يُعيّن محمود الهاشمي مديراً تنفيذياً لمدينة عجمان الإعلامية

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي للإمارة قراراً أميرياً بشأن تعيين محمود خليل أحمد السيد الهاشمي مديراً تنفيذياً لمدينة عجمان الإعلامية الحرة.

ويأتي القرار رقم 24 لسنة 2017 بعد الاطلاع على أحكام المادة الـ17 من المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2015 بشأن إنشاء مدينة عجمان الإعلامية الحرة والاطلاع على المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه وبناء على التوصية المرفوعة من مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة ووفقاً لمتطلبات الفقرة «ط» من المادة «6» من المرسوم الأميري رقم «8» لسنة 2015 وبعد التشاور مع رئيس منطقة عجمان الحرة ورئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة.

ونص القرار على أن يعين محمود خليل أحمد السيد الهاشمي مديراً تنفيذياً لمدينة عجمان الإعلامية الحرة على أن يتم ذلك عن طريق نقله من منطقة عجمان الحرة إلى مدينة عجمان الإعلامية الحرة بدرجة وظيفية تستحدث بموجب هذا القرار الأميري وتعادل مخصصاتها المالية ذات المخصصات المالية المقررة لدرجة وظيفته الحالية وبحيث تكون خدمته لدى حكومة الإمارة خدمة متصلة بكل ما يترتب على ذلك من آثار وظيفية أو مالية وفقاً لأحكام المادة الـ«21» من قانون الموارد البشرية الساري في إمارة عجمان وأحكام المادة الـ«29» من اللائحة التنفيذية منه.

ويكون المدير التنفيذي المعين بموجب أحكام هذا القرار الأميري مسؤولاً أمام صاحب السمو حاكم عجمان وأمام مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة عن مباشرته لصلاحياته وممارسته اختصاصاته المحددة له في المادة الـ«7» من المرسوم الأميري رقم «8» لسنة 2015 وذلك بالإضافة لأي مهام أخرى حسبما قد يكلفه بها حاكم عجمان أو مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة من وقت لآخر.

ويسري هذا القرار الأميري ويكون نافذاً قانوناً اعتباراً من 11 ديسمبر 2017 وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه كل في ما يخصه.

قرار أميري

وكان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، أصدر القرار الأميري رقم 23 لسنة 2017 بشأن تشكيل مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة، برئاسة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

وينص القرار الذي تضمن أربع مواد على تشكيل مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة 5 من المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2015 برئاسة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، وعضوية كل من الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائباً لرئيس المجلس، وصالح محمد صالح الجزيري، وحميد يوسف سلطان العجماني، وعبير محمد بن حسين الشعالي، على أن يستمر رئيس وأعضاء المجلس في شغل مناصبهم لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه، ما لم يتم استبدالهم، أو إعادة تعيينهم جزئياً، أو كلياً بقرار أميري لاحق، على أن يقوم نائب رئيس المجلس برئاسة جلسة المجلس، ويقوم بمهام رئيس المجلس في حال غيابه ويمارس أي اختصاصات أخرى يفوض بها من قبل المجلس من وقت لآخر، وعلى المجلس تأدية الاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2015.

ويسري هذا القرار الأميري ويكون نافذاً قانوناً اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة، ويعمم على كل الجهات المعنية به للعمل بمقتضاه، كل في ما يخصه.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على أحكام المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2015 بشأن مدينة عجمان الإعلامية الحرة، ولأغراض تمكين المؤسسة المذكورة من تحقيق الأغراض المنوطة بها، وممارسة الصلاحيات المسندة إليها بسلاسة، وعلى أكمل وجه، وبناء على ما عرضه على صاحب السمو حاكم عجمان، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.